Kurioser Fall vor Gericht : Landgericht fällt Urteil im Gladbacher Fliesenstreit

Mönchengladbach Vor Gericht ging es um Fliesen oder Teppich und ausreichend Schallschutz in einer Wohnung.

Wohnungseigentümer müssen auf Nachbarn Rücksicht nehmen und auf ausreichenden Schallschutz achten. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem vergangenen Jahr, die am Donnerstag noch einmal von Düsseldorfer Richtern bekräftigt wurde, hat Konsequenzen für einen Mönchengladbacher Wohnungsbesitzer. Der war von einem Nachbar verklagt worden, weil der sich von den Trittgeräuschen auf den nackten Fliesen in der Wohnung über ihn gestört fühlte. In dem Mehrparteienhaus in Mönchengladbach war das Dachgeschoss in den 1990er Jahren ausgebaut worden. Danach hatte zunächst der Kläger die unterhalb des Dachgeschosses liegende Wohnung gekauft, anschließend, im Jahr 2001, der Beklagte die obere Wohnung.