Gesundheit in Mönchengladbach Geriatrie der Städtischen Kliniken rezertifiziert

Für den Neurologen habe die erfolgreiche Rezertifizierung eine ganz besondere Bedeutung, so das Krankenhaus in einer Mitteilung. Sie sei erst nach umfangreichen Begutachtungen durch neutrale Fachexperten erfolgt. Darin heißt es: „Es handelt sich um eine gelebte Geriatrie mit sehr hoher Fachkompetenz und sehr hoher Strukturqualität. Insgesamt zeigt sich in allen Bereichen neben der hohen Prozesssicherheit auch eine hohe Patientenorientierung. Das Qualitätsmanagement und die Umsetzung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses werden als Führungsaufgabe verstanden.“ Das geriatrische Team aus Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten biete ein „herausragendes Versorgungsangebot“.