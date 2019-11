In St. Franziskus : Wege zum Glauben: Ein Abend mit Kardinal Gerhard Ludwig Müller

Mönchengladbach Der polarissierende, konservative Gerhard Ludwig Kardinal Müller war zu Gast in der Rheydter Franziskuskirche und sprach mit Fernseh-Pater Nikodemus Schnabel über den Glauben.

Das Spannende an dieser dann doch ziemlich bizarren Veranstaltung, in deren Zentrum mit Kardinal Müller einer der polarisierendsten Konservativen aus der Chefetage der katholischen Kirche in der Rheydter Franziskuskirche zu Gast war, war das, was nicht geschah. Keine kritischen Zwischenrufe aus dem zugegeben mit rund 50 Menschen überschaubaren Auditorium, kein Protest aus der Maria-2.0-Ecke, wie er tags darauf in Wattenscheid zur Ausladung des Kardinals führen würde. Aber auch geradezu nichts zu den Themen, die vielen deutschen Katholiken auf den Nägeln brennen. Kein Wort zum Missbrauchsskandal, zur Rolle der Frau, zur Homosexualität, zum Zölibat. Stattdessen eine Art Wortgottesdienst mit Eintritt.