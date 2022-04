Glasmalerei in Mönchengladbach : Gerettetes Kirchenfenster wird nach Bingen gebracht

Das Fenster zeigt die Heilige Hildegard von Bingen mit (v.l.) Annette Jansen-Winkeln und Irmgard Weidner. Foto: Armin Kaumanns

Mönchengladbach Dank der Gladbacher Fachleute Annette und Ernst Jansen-Winkeln kehrt ein Fenster der Heiligen Hildegard an deren alte Wirkungsstätte zurück. Wie es dazu kam.

Seit fast drei Jahrzehnten dokumentiert die Forschungsstelle für Glasmalerei in ganz Nordrhein-Westfahlen und in den angrenzenden Gebieten der ehemaligen Preußischen Rheinprovinz sämtliche künstlerisch gestalteten Glasfenster in Kirchen und profanen Gebäuden. Im vergangenen Jahr hat das Ehepaar Annette und Ernst Jansen-Winkeln aus Winkeln diese riesige Arbeit abgeschlossen – jetzt stehen die Daten von mehr als 150.000 Fenstern in über 10.000 Gebäuden in der öffentlichen Datenbank glasmalerei-ev.net.

Im Zuge dieser Erhebung konnte die Forschungsstelle immer wieder Glasmalerei aus von Abriss und Umnutzung bedrohten Kirchen bergen und in ihrem Depot in Waldhausen einlagern – inzwischen weit mehr als 700 Fenster. Jetzt kam es zu dem seltenen Ereignis, dass eins dieser Fenster eine neue Bestimmung erhält: Das Hildegard-Fenster, das der Essener Glasmaler Wilhelm de Graaff (1912-1975) Anfang der 1950er Jahre für die inzwischen abgerissene St.-Barbara-Kirche in Essen schuf, wird an die alte Wirkungsstätte der Heiligen Hildegard von Bingen, den Bingener Rupertsberg, zurückkehren. Das mittelalterliche Kloster ist zwar im Dreißigjährigen Krieg weitgehend zerstört worden, nur mehr einige Joche der Klosterkirche sind in den Bau einer Villa eingegangen. Aber ein Gewölbe unterhalb des Sakralbaus ist jüngst wiederentdeckt worden und dient der Rupertsberger Hildegard-Gesellschaft seit rund zehn Jahren als Präsentations-, Verehrungs- und Veranstaltungsraum.