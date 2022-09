Geburtstagsfeier in Mönchengladbach : Gerda Unzner ist 100 Jahre, und Singen gehört zu ihrem Leben

Gerda Unzner hat sich für das Foto extra schick gemacht, wie sie sagt. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Die Familie war und ist ihr das Wichtigste. Die Mönchengladbacherin hat zwei Kinder, vier Enkel und auch schon drei Ur-Enkelchen.

Von Alexandra Dahmen

Dass sie am heutigen 17. September schon 100 Jahre alt wird, kann Gerda Unzner nur schwer glauben. Der Rummel um ihre Person schmeichelt ihr, macht sie aber auch etwas nervös. „Ich habe für das Foto extra eine schicke Kette angezogen. Man will ja gut aussehen, wenn man auf seine alten Tage noch berühmt wird“, sagt sie lächelnd.

Das Leben habe sie reich beschenkt: „Ich habe zwei Kinder bekommen, vier Enkel und ich habe auch schon drei Ur-Enkelchen“, berichtet die rüstige Frau stolz, und man merkt: Die Familie war und ist ihr das Wichtigste.

Doch es gab auch dunkle Tage in ihrem Leben. Ihre Tochter starb vor vier Jahren. Das war auch der Zeitpunkt, an dem die damals 95-Jährige sich dazu entschloss, ins Altenheim nach Hardterbroich zu gehen. „Erst in die Tagespflege, aber dann bin ich hier einfach hängen geblieben“, erzählt sie mit Witz, trotz des schmerzlichen Verlustes, der bis heute unendlich schwer wiegt. Und dieser war auch in ihrem leben nicht der einzige. Vor 29 Jahren starb ihr Ehemann Paul. „Nur vier Monate vor unserer goldenen Hochzeit. Ich war damals 71 Jahre alt. Er war so ein guter Mann. Ich vermisse ihn bis heute und wollte nie jemanden anderen kennenlernen.“

Gerda Unzner hat sich dennoch nie die Freude an ihrem bewegten Leben nehmen lassen. Im Altenheim macht sie jedes Angebot mit. „Ich habe immer viel getanzt, deswegen ist der Seniorentanz hier was ganz besonderes.“ Auch beim Kegeln und Bingo spielen ist Gerade Unzner mit von der Partie. Eine gesellige Frau – so viel steht fest.

Die Musik und das Singen sind schon immer Teil von ihr gewesen, weswegen sie auch heute immer noch gerne mit den anderen Bewohnern musiziert. „Meine Stimme ist zwar nicht mehr so schön wie noch vor vielen Jahren, aber wenn ich mich eingesungen habe, dann geht’s wieder.“

Gesungen wird sicher auch an diesem Wochenende jede Menge. „Am Samstag gibt es hier im Heim einen Empfang, den hat mein Sohn Ulrich ausgerichtet. Ich weiß gar nicht, wer alles kommt, ich lasse mich mal überraschen. Ulrich macht so viel für mich. Ich bin sehr dankbar“, erzählt sie und berichtet lachend, wie aufgeregt sie ist. „Ich kann kaum noch schlafen. Am besten ich schlafe jetzt tagsüber.“