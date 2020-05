Pläne in Bezirksvertretung vorgestellt : Mit dem Fiets nach Roermond

Der Bahnschienenweg nach Roermond: bald ein Fahrradweg? Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Eine geplante Radroute vom Nordpark nach Rheindahlen kann perspektivisch über Wegberg bis in die Niederlande fortgesetzt werden. Mit dem ersten Bauabschnitt soll schon im kommenden Jahr begonnen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Rietdorf

Mönchengladbachs Radfahrer blicken schon lange neidisch über die Grenze ins Fahrradparadies Niederlande. Bald aber, so scheint es, können sie sich aufs Fiets schwingen und über eine gut ausgebaute Radroute nach Roermond radeln. „Ich freue mich darauf“, sagt Dirk Rheydt, Vorsitzender des ADFC Mönchengladbach, nach der Vorstellung der Pläne in der Bezirksvertretung West. Das Gute: Die Planungen haben das Stadium der Absichtserklärungen hinter sich gelassen und sind konkret. Mit dem ersten Bauabschnitt soll 2021 begonnen werden.

Im ersten Schritt soll der Nordpark mit Rheindahlen verbunden werden. Die Radvorrangroute beginnt am Borussia-Park und führt über Wolfsittard auf der stillgelegten, ehemals militärisch genutzten Bahntrasse über das Feld nach Rheindahlen zum dortigen Bahnhof. „Mit dem ersten Abschnitt am Stadion können wir mit ein bisschen Glück im nächsten Jahr beginnen“, sagt Verkehrsplaner Jörg Clages. Der zweite und der dritte Abschnitt sollen 2022 folgen. 3,4 Kilometer Veloroute sollen so entstehen. „Das ist ein gutes Projekt“, sagt Dirk Rheydt. „Wir sind die Strecke neulich abgegangen. Eine Radverbindung, die Spaß macht, kann auch ein wenig länger sein als die geradere Strecke entlang der Gladbacher Straße.“

Spaß machen würde die Route mit Sicherheit, und so gab es in der Bezirksvertretung viel Zustimmung zum Projekt und die Anregung, die Route gegenüber dem Rheindahlener Bahnhof auf einer vorhandenen, aber sanierungsbedürftigen Betonpiste weiterzuführen und so das dort geplante Gewerbegebiet mit anzuschließen. Perspektivisch soll die Strecke ohnehin weitergeführt werden und zwar über Wegberg bis nach Roermond.

Für das „Fietsroute“ genannte Projekt wird gerade eine Machbarkeitsstudie erstellt. Auch hier sind die Umsetzungschancen gut: Es gibt EU-Fördermittel, auf niederländischer Seite ist man ebenfalls schon in die Planungen eingestiegen und auch in Wegberg wird das Projekt vorangetrieben. „Die Strecke kann in der Woche als Pendlerstrecke, am Wochenende touristisch genutzt werden“, sagt der ADFC-Vorsitzende. Am anderen Ende der Radroute soll der Anschluss an den geplanten Radschnellweg Richtung Krefeld erfolgen.