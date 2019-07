Nach Köln und Düsseldorf : Genuss-Festival kommt nach Mönchengladbach

Zelte mit Delikatessen, Sitzplätze unter freiem Himmel und Leute treffen gehören zum Konzept des Genuss Festivals. Foto: wellfairs

Mönchengladbach In Düsseldorf und Köln ist es etabliert, jetzt hat das Genuss Festival in Mönchengladbach Premiere. Vom 19. bis 21. Juli präsentieren rund 100 Aussteller Feinkost aus kleinen Manufakturen und Start-ups.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer etwas Besonderes erleben oder unter freiem Himmel Gastronomie genießen will, hat dazu in Mönchengladbach sehr oft die Gelegenheit. Besonders in den Sommermonaten ist in der Stadt einiges los: Greta-Markt, Eine-Stadt-Fest, diverse Märkte, die kostenlosen Live-Konzerte beim NEW-Musiksommer im Bunten Garten – um nur einiges zu nennen. Jetzt kommen auch Gourmets auf ihre Kosten. Denn vom 19. bis 21. Juli hat das Genuss Festival in der Gladbacher Innenstadt Premiere.

Das Zentrum der Festivalfläche wird der Sonnenhausplatz, die Hindenburgstraße und der Hans-Jonas-Park sein, aber auch in die Seitenstraßen werden sich die Stände der rund 100 Aussteller ziehen. Die Bandbreite reicht von Sterneküche, Wein und Champagner bis zu Bier, Foodtrucks und Grillspezialitäten. Kleine Manufakturen bieten ihre Delikatessen zum Probieren und Kauf an, regionale Gastronomen sind mit Spezialitäten aus ihrer Küche vertreten, Produzenten aus Mönchengladbach wie Gourmetfleisch sind dabei, Sitzgelegenheiten machen aus dem Festival einen gastronomischen Treffpunkt.

Info Das Genuss Festival Mönchengladbach 2019 Was? Rund 100 Aussteller mit Feinkost, Gastronomie, Delikatessen, Foodtrucks, Wein, Champagner, Gin und Bier. Wo? Sonnenhausplatz, Hindenburgstraße, Hans-Jonas-Park Wann? Freitag, 19. Juli, 13-21 Uhr, Samstag, 20. Juli, 11-21 Uhr, Sonntag, 21. Juli, 11-19 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter www.genussfestival-mg.de

In Düsseldorf und in Köln ist das Konzept längst etabliert. Wenn auf der Königsallee, der Prachtmeile der Landeshauptstadt, die weißen Zelte aufgebaut werden, lockt das jedes Jahr tausende Besucher in den Schatten der Bäume am Kö-Graben. In Köln wird das Genuss Festival am Rheinufer in Höhe des Schokoladenmuseums veranstaltet. Als dritter Standort kommt jetzt Mönchengladbach hinzu.

„Ich kenne Mönchengladbach, weil ich aus Willich stamme“, sagt Frank Hartmann, Organisator und Mitgründer der Veranstaltungsreihe von Wellfair. Vom Citymanagement habe es sofort Unterstützung gegeben, von der Stadtverwaltung sei das Projekt gut begleitet worden. „Wir sind sicher, dass das Publikum das Angebot annimmt.“ Es gehe darum, „für Menschen mit Spaß am Essen und Trinken, die auch hin und wieder Lust auf Neues haben“ ein Angebot zu machen. Das sei nicht nur hochpreisig ausgerichtet. „Bei uns hat auch das Bodenständige seinen festen Platz“, betont Hartmann.

Auch seitens der Aussteller sei der neue Veranstaltungsort gut angenommen worden: „Wir hatten relativ schnell alle Standplätze voll.“ Was ein Zeichen dafür ist, dass auch sie an den Erfolg einer solchen Veranstaltung in Mönchengladbach glauben. Rund 100 Aussteller werden es laut Hartmann sein. Für einen Auftakt sei das sehr gut. Zum Vergleich: In Köln sind es 110, in Düsseldorf, wo die Veranstaltung vor neun Jahren Premiere hatte, sind es 200.

Auch ein Rahmenprogramm mit Live-Musik ist geplant, Details werden noch bekanntgegeben.

(dr)