Genuss Festival : Steile Schlemmermeile war gut besucht

Mönchengladbach Gut 25.000 Gäste hatte das erste Genuss Festival in Mönchengladbach, schätzen die Veranstalter. Sie sind mit der Resonanz auf die Angebote von 95 Ausstellern zufrieden – und möchten die Veranstaltung gerne wiederholen.

Flankiert von Zelten war der Sonnenhausplatz einen Treffpunkt auf halber Höhe der Genussmeile. Auf der Hindenburgstraße reihten sich Stände und temporäre Bistros aneinander. Dort ließen sich beispielsweise Austern schlürfen, italienische Spezialitäten und andere Leckereien genießen – wahlweise zu süffigem Wein, bunt arrangierten Cocktails, perlendem Champagner oder herzhaftem Bier. 95 Aussteller boten Feinkost und Bodenständiges, Sterneküche und frische Chips, herzhafte und süße Köstlichkeiten und Gin-Kreationen in hochwertigem Kristall an. Diverse Grillgeräte, japanische Messer und Weinflaschenhalter rundeten als Beiwerk und Werkzeug zur Speisenzubereitung die Auswahl ab.

In Köln und Düsseldorf ist das Genuss Festival bereits fest etabliert. In Mönchengladbachbach starteten die Veranstalter der Wellfairs GmbH mit einer gelungenen Premiere. Das Citymanagement unterstützte das Ereignis mit einem verkaufsoffenen Sonntag. „Freitags läuft es erfahrungsgemäß immer etwas ruhiger an, weil dann viele Leute noch arbeiten müssen. Der Samstag lief bis zum Platzregen super. Mit der Sonne am Abend kehrten auch viele Besucher zurück. Da wurde es wieder voll. Heute sind wir froh, dass das Wetter so gut mitspielt. Das Feedback ist bisher sehr gut“, resümierte Lara Jakob, mit Frank Hartmann und Paulina Kessler Veranstalterin, am dritten und letzten Tag den Verlauf.