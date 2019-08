Stadt legt Bedarfsplan Pflege vor : Genügend Heimplätze, zu wenig Personal

Sowohl Träger von Pflegeheimen als auch ambulante Pflegedienste klagen über Personalmangel. Die Stadt will beobachten, ob sich das auf die Leistungen der Anbieter auswirkt. Foto: dpa/Christophe Gateau

Mönchengladbach Mit Plätzen in der stationären Pflege ist Mönchengladbach nach Ansicht der Stadt versorgt. Mangel an Pflegekräften ist offenbar ein größeres Problem.

Von Holger Hintzen

Auch wenn es manche Betroffene anders empfinden: Mit Pflegeplätzen in Heimen sei Mönchengladbach „gut aufgestellt“, sagt die Stadt. „Die vorgehaltenen Altenheimplätze entsprechen dem Bedarf, beziehungsweise gehen sogar geringfügig über ihn hinaus“, heißt es in einem Bericht zur Pflegeplanung bis zum Jahr 2022. Das Werk wurde in der jüngsten Sitzung dem Rat vorgelegt und ist auch in den „Kommunalen Konferenz Alter und Pflege“ beraten worden. Der gehören Vertreter der Stadt und von Pflege-Akteuren an. Der Bericht nimmt unter anderem Daten und Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in den Blick. Er liefert eine umfassende Bestandsaufnahme der bestehenden Pflegeangebote und zieht Schlussfolgerungen. Wir stellen einige Erkenntnisse vor.

Alter und Bevölkerung Die Zahl der Einwohner Mönchengladbachs ist zwischen 2013 und 2017 kontinuierlich auf 270.553 gewachsen, um dann bis 31. Dezember 2018 auf gleichem Niveau zu verharren (270.449). Die Zahl der deutschen Einwohner sank, die der ausländischen stieg. Darum lautet eine Schlussfolgerung des Pflegeberichts: „kultursensible“ Pflege wird in der Zukunft an Bedeutung gewinnen. Ob und wie Angebote für ältere Migranten angepasst werden müssen, ist eine Frage, die das Amt für Altenhilfe beschäftigt.

Für die Planung des Bedarfs spielt die Altersgruppe 60+ die wesentliche Rolle. Die geburtenstarken Jahrgänge 1955 bis 1965 rücken also nach und nach ins Blickfeld. Jedoch sind sie pauschal betrachtet heute wesentlich fitter als frühere Generationen in ihrem Alter. Darum halten die Planer eine Annahme für sinnvoll – und in der bisherigen Praxis auch für bewährt: Trotz steigender Lebenserwartung wird künftig der Zeitraum schrumpfen, in dem Senioren der Pflege bedürfen. Trifft das zu, steigt die Zahl der Pflegebedürftigen in der Stadt von 9.700 im Jahr 2020 auf 11.100 im Jahr 2035. Lässt man die Annahme außer Acht und projiziert die Pflegebedürftigkeit früherer Generationen unverändert in die Zukunft, wären es hingegen 12.600 Pflegebedürftige in 2035.

Heimplätze Für Pflegebedürftige existiert ein differenziertes Angebot. Das umfassendste ist die vollstationäre Betreuung in einem Heim. Unterm Strich gibt es in der Stadt nach Einschätzung der Planer genug vollstationäre Heimplätze und bis zum Jahr 2022 keinen Bedarf über die bereits Ende September 2018 vorhandenen 2354 Plätze hinaus. Die Planer stützen sich unter anderem auf die Ergebnisse der jährlich zum 30. September abgefragten Belegung in den Heimen im Stadtgebiet. Demnach waren 2015 am Stichtag insgesamt 26 Plätze frei, 2016 waren 32, ein Jahr später 57. Im vergangenen Jahr waren 17 Plätze nicht belegt – obwohl etwa zwei Wochen vor der Abfrage das über 49 Plätze verfügende Heim des insolventen Vereins Sport für betagte Bürger geschlossen worden war und dessen Bewohner in anderen Heimen in der Stadt untergebracht worden waren. „Die sogenannten ,Wartelisten’, die einige Einrichtungen führen, zeigen somit keinen Mangel an Pflegeplätzen an, sondern die Bevorzugung einer bestimmten Einrichtung“, schließen die Planer. Keinen Bedarf an weiteren stationären Plätzen sieht auch der Mönchengladbacher Caritasverband, einer der großen Anbieter in der Stadt. Er klagt vielmehr über einen „leergefegten“ Arbeitsmarkt für Pflegepersonal.

Kurzzeit- und Tagespflege Zum Stichtag 2018 gab es in der Stadt 47 Kurzzeitpflegeplätze in speziell dafür konzipierten Einrichtungen und weitere 141 in andere Einrichtungen „eingestreute“. Die Zahl der Tagespflegeplätze wird mit 224 beziffert (Stand Ende April 2019). Bei der Belegungsabfrage zum Stichtag waren Tagespflegeeinrichtungen höchst unterschiedlich ausgelastet: Der Wert schwankte zwischen 35 und 95 Prozent. Den künftigen Bedarf für Tages- und Kurzzeitpflegeangebote zu berechnen, halten die Planer aus Mangel an aussagekräftigem Zahlenmaterial für nicht möglich. Wollten Investoren solche Plätze einrichten, würden Anträge jedoch „positiv beschieden“.

Ambulante Pflegedienste Bis 2014 stagnierte die Zahl solcher Dienste in Mönchengladbach, um dann bis September 2018 auf 45 zu steigen. Die Planer finden: Deren Angebote richten sich tatsächlich an den Kundenbedürfnissen aus, etwa in Form von Spezialisierungen auf Betreuung ausländischer Einwohner oder Demenzkranker. Ob sich der von den Anbietern ambulanter Pflegedienste als „kritisch“ bezeichnete Personalmangel negativ auf die Leistungen der Dienste auswirkt, werde „weiter beobachtet“, kündigen die Planer an.

Andere Dienste und betreutes Wohnen Um lange selbständig in eigener Wohnung leben zu können, nehmen viele Senioren Dienste wie Essen auf Rädern, Hausnotruf und Hilfe im Haushalt in Anspruch. Im Januar 2019 waren der Stadt 26 Anbieter solcher Dienste bekannt. Plätze in betreuten Wohngemeinschaften gab es im April 52; darüber hinaus gab es 291 Plätze im „Servicewohnen“. Das sind Angebote, in denen neben einer Wohnung unterstützende Dienste zur Verfügung gestellt werden.

Hospiz Bei zehn Hospizplätzen und trotz der Leistungen dreier ambulanter Palliativpflegedienste sei die Stadt derzeit „gerade noch ausreichend“ versorgt, sagen die Planer. Für Angebote in der Betreuung Todkranker und Sterbender sehen sie einen wachsenden Bedarf.