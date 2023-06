Neue Erfahrungen in der Beratungsstelle Genitalbeschneidung immer häufiger Thema bei Pro Familia

Die männliche Beschneidung sei hingegen häufiger in den sexualpädagogischen Veranstaltungen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen Thema. Dort würden tradierte kulturelle Werte auf neueste medizinische und psychologische Erkenntnisse treffen, berichtet Ricarda Siebers-Steiner, Sexualpädagogin bei Pro Familia. „Es ist immer wieder eine Herausforderung in diesem Spannungsfeld, einen feinfühligen Weg zu finden, Information differenziert so zu vermitteln, dass die Jugendlichen Entscheidungen für die Zukunft unter Abwägung aller Gesichtspunkte treffen können.“ Doch auch in allen anderen Angebotsbereichen folge Pro Familia dem rechtebasierten Beratungsansatz. Das gilt für die Beratung im Schwangerschaftskonflikt genauso wie für die Beratungen zur Familienplanung rund um Schwangerschaft oder Sexualität.