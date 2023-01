Vortrags-Reihe in Mönchengladbach Der Dirigent als Brückenbauer zwischen Musik und Publikum

Das wurde auch im Vortrag deutlich. Merz-Betz gab interessante Einblicke in das Innenleben eines Orchesters, in die Rolle des Dirigenten und auch in sehr Persönliches: Seine Berufung fand der 55-Jährige in einer Kirche. An einem Sonntag, knapp vor der Orgelempore sitzend, habe es ihn vor mehr als 40 Jahren „erwischt“. Vor seinem inneren Auge habe er die Komponisten Haydn, Mozart, Beethoven und Lortzing gesehen, und sich entschlossen, als Dirigent „ihr Anwalt auf Erden“ zu werden. „Dieser Moment hat mich und mein Leben signifikant verändert“, sagt Merz-Betz.