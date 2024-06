Hauptausschuss entscheidet über finanzielle Unterstützung Mönchengladbach plant jüdische Gedenkstätte mit Viersen

Beide Städte treiben das Projekt seit Jahren voran. In Mönchengladbach berät der Hauptausschuss über den dauerhaften finanziellen Beitrag der Vitusstadt am Mittwoch, 26. Juni (ab 17 Uhr, Rathaus Abtei). In Viersen hat sich der Hauptausschuss am Montagabend (24. Juni) bereits einstimmig dafür entschieden und eine entsprechende Empfehlung an den Stadtrat gegeben. Mit jeweils 10.000 Euro soll die Gedenkstätte jährlich aus den Haushalten der beiden Städte unterstützt werden. Das biete sich nur deshalb an, so betont Oberbürgermeister Felix Heinrichs, weil die Gemeinde für beide Städte zuständig sei. Das Konzept stärke auch die regionale Zusammenarbeit und räumliche und inhaltliche Anknüpfungspunkte für Institutionen beider Städte lägen nahe. Die Jüdische Gemeinde arbeitet zurzeit an der Gründung eines Fördervereins, der Träger der Gedenkstätte werden soll.