Gottesdienst und Pfarrfest : Bürger und Gemeinde feiern Beginn der neuen Venner Mitte

Venner Bürger feierten am Sonntag das 150-jährige Bestehen der Pfarrkirche Venn. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach An der Pfarrkirche in Venn sind die Arbeiten am Oktogon fertiggestellt worden. Die Gemeinde feierte dies mit einem Gottesdienst und einem Pfarrfest. Das ist jedoch nur der Beginn einiger Umgestaltungen, die noch folgen sollen.

Das 150-jährige Bestehen der Pfarrkirche in Venn und die ersten Fertigstellungen auf dem Weg zu Venns „neuer Mitte“ wurden am Sonntag im Rahmen eines Gottesdienstes und eines anschließenden Pfarrfestes gefeiert. Bereits seit Jahren ist es das Bestreben der katholischen Pfarrgemeinde Venn, aus der einfachen Venner Kirche eine Kombination aus Gotteshaus und Multifunktionsgebäude zu erstellen. „Wir möchten hier einen Ort der Begegnung schaffen, in dem man auch mal einen Kaffee zusammen trinkt“, sagte Bernhard Hintzen vom Förderverein der Kirche. Für ihn sind Kirchen mehr als die reine Ausführung des katholischen oder auch evangelischen Glaubens: „Kirchen geben Orientierung und Halt.“

Nun tragen die langjährigen Überlegungen und Arbeiten die ersten Früchte. So wurden die Arbeiten am Oktogon fertiggestellt. Das Herzstück der Kirche ist nun geschmückt mit einem riesigen Leuchter, für den zahlreiche aufwendige Unterkonstruktionen geschaffen werden mussten. Auch der erste Bauabschnitt des neuen Pfarrgartens ist endgültig fertiggestellt und verbindet die Kirche mit dem Mürrigerplatz, der bisher, außer am Markttag, kaum genutzt wird und großes Potenzial bietet. „Was wir hier bisher geschaffen haben, ist ein echtes Gemeinschaftswerk“, sagte Hintzen.

Doch es geht noch weiter mit der Umgestaltung: Neben dem Ausbau des Langschiffs im kommenden Jahr, betreffen die weiteren Planungen vor allem den Außenbereich um die Kirche herum. Angrenzend an das alte Pfarrhaus ist ein modernes Jugendzentrum geplant. Auch ein zweistöckiger Kindergarten soll hier seinen neuen Platz finden. Das Ziel ist es, die gesamte Fläche der neuen Anlage so umzugestalten, dass sie von einer besonders hohen Verweilqualität gezeichnet ist.

Die Umsetzung von Venns „neuer Mitte“ ist nicht günstig. Laut Hintzen muss die Kirche für die Neugestaltung einen siebenstelligen Betrag bereitstellen. Nur ein kleiner Teil kommt dabei vom Bistum Aachen selbst. Aus diesem Grunde gab es bereits Spendenaktionen.