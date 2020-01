Stadtreinigung : Gem: Wir brauchen keine Flaschenringe

So sehen Pfandflaschenringe aus. Düsseldorf hat einige installiert. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Mönchengladbach Etliche Städte haben schon versucht, Flaschensammlern die Suche nach Pfand zu erleichtern. Die Stadtreiniger der GEM sehen keinen Bedarf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

Manchmal ist es nur ein kurzer Blick in den Mülleimer, beinahe im Vorübergehen – oder zumindest soll es so aussehen. Wer lasst sich schon gerne dabei beobachten, in Mülltonnen nach Verwertbarem zu suchen? Doch Pfandflaschensammler sind in Mönchengladbacher Citylagen inzwischen häufig anzutreffen, mitunter ausgerüstet mit großen Taschen, Rucksäcken oder kleinen Handkarren. Und nicht selten greifen sie tief in die Eimer, bis sie gefunden haben, was ihnen einige Cent einbringt.

Eine unappetitliche und unwürdige, aber auch gefährliche Art, ein karges Einkommen aufzubessern. Denn in den Mülleimern könnten sich beispielsweise auch Scherben oder Spritzen befinden. Das dachte sich zumindest der Kölner Designer Paul Ketz, der für sich in Anspruch nimmt, vor einigen Jahren mit einem Bekannten die ersten Prototypen eines Hilfsmittels hergestellt zu haben, die den Pfandjägern die Suche erleichtert: ein Ring, der auf Mülleimer gesetzt werden und Abstellplatz für leicht zugängliche Pfandflaschen sein soll. Eine Lösung auch für zumindest einige der etwa 1500 öffentlichen Papierkörbe Mönchengladbach? Die für die Stadtreinigung zuständige Mags-Tochter GEM denkt: nein, kein Bedarf.

Ein Grund für diese Einschätzung: Auch rund um Eimer in Gebieten, in denen Pfandsammler verstärkt unterwegs sind, sorgen diese offenbar nicht dafür, dass bei ihrer Suche Abfall aus dem Eimer in der Umgebung landet. „Uns sind bislang keine Verschmutzungen aufgrund von Durchwühlen von Abfallbehältern bekannt“, sagt jedenfalls Mags-Sprecherin Anne Peters-Dresen. „Papierkörbe fallen eher bei Fällen von Vandalismus auf, wenn sie beispielsweise abgetreten werden. Verschmutzungen wiederum haben wir eher an Containerstandorten, als rund um öffentliche Papierkörbe.“

Mit dieser Einschätzung steht die Mönchengladbacher GEM nicht alleine. Ein kurzer Streifzug durchs Internet zeigt: Nicht wenige Städte, die es in den vergangenen Jahren mit Flaschenringen versucht haben, haben sich davon wieder verabschiedet – von Hannover und Hamburg bis Ravensburg. Der Argumente gegen die Ringe gab es in den örtlichen Debatten viele: Verletzungsgefahr für Kinder, wenn die Ringe in deren Kopfhöhe angebracht seien; zu schnell beschädigt und Opfer von Vandalismus; zu oft mit Pappbechern oder Papiermüll zugestopft und sogar: kontraproduktiv, weil auch Menschen, die nicht wirklich auf ein paar zusätzliche Cent angewiesen seien, zugreifen, wenn die Pfandflaschen auf dem Präsentierteller stünden.