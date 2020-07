Tierrettung in Mönchengladbach : Geleitschutz für kleinen Maulwurf

Dieser Maulwurf wurde von Polizisten gerettet. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach Die Polizei, dein Freund und Helfer – das gilt auch für Tiere in Not. Einmal mehr bewiesen das die Beamten bei einem kleinen Maulwurf. Der hatte sich verirrt und dann verklemmt. Die Polizei bot dem Tier Geleitschutz in sicheres Gebiet.

Die Polizei hat einen kleinen Maulwurf auf den rechten Weg zurückgebracht. Eine Spaziergängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, hatte die Beamten auf das Tier aufmerksam gemacht. Der Maulwurf hatte sich auf den Gehweg der Lettow-Vorbeck-Straße am Bunten Garten verirrt und saß an einem Bordstein fest. Die Polizisten boten dem Tier einen besonderen Geleitschutz und brachten es zurück in den Park auf sicheres Terrain.

(gap)