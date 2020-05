Gericht verurteilt den Mönchengladbacher Ratsherrn : Geldstrafe für Roeseler wegen Volksverhetzung

Ratsherr Dominik Roeseler. Foto: Reichartz

Mönchengladbach Wegen Volksverhetzung ist Ratsherr Dominik Roeseler am Mittwoch zu einer Geldstrafe in Höhe von 2250 Euro verurteilt worden. Er hatte in einem sozialen Netzwerk ein Bild hochgeladen, für das er jetzt bestraft wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken