Zwei Monate ist es her, dass der Kostenpflichtiger Inhalt Geldautomat der Volksbank in Hardt erneut gesprengt wurde. Der Schaden war immens, noch immer ist dort nur ein eingeschränkter Betrieb im wieder hergerichteten hinteren Bereich der Filiale möglich. Die Kostenpflichtiger Inhalt Volksbank hat Konsequenzen gezogen und die Geldautomaten an sechs Selbstbedienungsstandorten außer Betrieb genommen, darunter auch in Lürrip. Die Entscheidung beruht auf einer Risikoeinschätzung durch das Landeskriminalamt (LKA). Ganz verzichten auf den Bargeld-Verkehr will die Volksbank natürlich nicht.