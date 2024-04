Einbrüche in Mönchengladbach Geld und Briefmarken aus Praxen gestohlen

Ein unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Freitag, 12. April, 14 Uhr, und Sonntag, 14. April, 11.40 Uhr, in mehrere Praxisräume eines Hauses an der Erzbergerstraße in Hardterbroich-Pesch eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangte der Täter über einen Lichtschacht in den Keller des Hauses. Im ersten Obergeschoss hebelte er eine Tür zu einer Praxis auf und erbeutete Geld. Im zweiten Obergeschoss trat er eine Trockenbauwand zu einer Praxis ein. Dort durchwühlte er mehrere Räume und stahl Briefmarken.