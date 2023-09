Zwei Einbrüche in Mönchengladbach Geld aus Kita in Wickrath gestohen

Der Polizei sind am Montag, 25. September, zwei Einbrüche in Büroräume gemeldet worden. An der Straßburgerallee in Odenkirchen sind Unbekannte über das Wochenende zwischen Freitag, 22. September, 18.20 Uhr, und Montag, 25. September, 7.30 Uhr, in eine Praxis eingestiegen. Sie entwendeten dort Geld. An der Voigtshofer Allee in Wickrath erbeuteten Einbrecher zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, aus einer Kindertagesstätte ebenfalls Geld. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise, die sie unter der Rufnummer 02161 290 entgegennimmt.