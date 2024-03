Exoten in Mönchengladbach Huch, was krächzt und flattert denn da am Himmel?

An der Konstantinstraße in Giesenkirchen haben Menschen schon mit nach oben gereckten Köpfen gestanden, an der Schlossstraße in Geneicken gab es auch mehrere „Himmelsgucker“. Dort flog das Wesen am Donnerstag, 29. Februar, gegen 9 Uhr den oberen Bereich einer hohen Birke an, offenbar aufgescheucht durch Baumarbeiten einige Meter entfernt. Mehr als eine Stunde ließ es immer wieder seinen lauten Ruf durch einen Innenhof schallen.