Die Garde des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach : 88 Jahre – die Gelb-Blauen Funken feiern jeckes Jubiläum

Die Garde des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Garde des Oberbürgermeisters gestaltete das Programm auch mit eigenen Kräften. Die jecken Gäste klatschten im Takt, als um 19 Uhr die Regimentskapelle, die Trommler, die Garden und das Solomariechen auf die Bühne marschierten.

Etwa fünf Minuten vor Beginn des Garnisonsabends der Gelb-Blauen Funken wird es unruhig. Im hinteren Bereich der Mehrzweckhalle Eicken stehen schon alle in Reih und Glied und sind bereit ihren den Einzug. Fast. Schnell wird sich vor ihrem Auftritt noch vorgewärmt und gedehnt, die Choreographie wird durchgesprochen. Schließlich ist es ein Jubiläum, das die KG Gelb-Blaue Funken, Garde des Oberbürgermeisters, am Samstagabend feiert – 88 Jahre wird sie alt. Oder um es in Hans Wilhelm Reiners' Worten auszudrücken: „Sie feiert acht Mal elfjähriges Bestehen".