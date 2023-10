Tödlicher Unfall in Mönchengladbach Mahnwache für verstorbenen Radfahrer

Das weiße Fahrrad, das an einem Pfahl in unmittelbarer Nähe der Einmündung der Straße Am Ohler Friedhof an der Preyerstraße zwischen Rheydt und Holt angekettet wurde, ist Gedenken und Mahnung zugleich. Es soll als Geisterrad an einen Radfahrer erinnern, der nach einem Unfall an dieser Stelle an seinen Verletzungen gestorben ist. Ihm zu Gedenken stellten Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Mönchengladbach dieses Fahrrad bei einer Mahnwache auf. Es ist bereits das siebte Geisterfahrrad, das der ADFC in den vergangenen zehn Jahren in der Stadt aufgestellt hat und das zweite binnen zweier Wochen, nachdem auch am Rheydter Markt eine Fahrradfahrerin nach einem Unfall ihr Leben verloren hatte.