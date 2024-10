Probleme in Mönchengladbach Stadt geht gegen Handel mit Bürgerservice-Terminen vor

Das Termin-Chaos rund um den Bürgerservice in Mönchengladbach in diesem Sommer hat offenbar findige Geschäftemacher auf den Plan gerufen. Im Internet hat es ein Portal zum Geschäftsmodell gemacht, Online-Termine für den Bürgerservice und das Straßenverkehrsamt in Mönchengladbach gegen eine Gebühr anzubieten. Der Anbieter hat eine Adresse in Mönchengladbach und beschreibt sich als „innovatives Kleinunternehmen, welches Probleme des Alltags löst“.