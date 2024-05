CDU fordert mehr Prävention Mönchengladbach gehört weiter zu den Islamisten-Hotspots

Der Gaza-Konflikt werde auch vor Ort von Extremisten genutzt, um Anschluss und Solidarität zu finden. Insbesondere im Netz seien populäre Influencer mit extremistischen Botschaften unterwegs, um Jugendliche zu radikalisieren. „Wir hören auch von Mönchengladbacher Schulen von diesen zunehmenden Problemen. Der Gaza-Konflikt ist bei vielen Schülern ein Thema“, sagt Jochen Klenner. Die Auseinandersetzung damit müsse nicht zur Gewaltbereitschaft führen. Aber Hassprediger im Internet seien so etwas wie moderne Influencer, sie würden dazu anstacheln. „Deshalb ist es gut, dass das vom Land geförderte Präventions- und Aussteigerprojekt ,Wegweiser‘ auch in Mönchengladbach fortgesetzt wird und zusätzlich verstärkt digital unterwegs ist“, so Odermatt.