Das Gutachten in Mönchengladbach : „Sven“ – Unfall einer Idee

Foto: NEW Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Das bisher geheime Gutachten zeichnet die Vorgänge rund um die krachend gescheiterte Beteiligung der NEW an dem Elektroauto nach. Warnungen und Bedenken hat es demnach früh gegeben.

Die „Sven“-Beteiligung der NEW AG ist Geschichte, aber eine mit Nachwirkungen. Nun haben Juristen der Kanzlei Luther in ihrem bisher geheim gehaltenen Rechtsgutachten über die Zulässigkeit der Beteiligung für die Stadt erstmals eine Chronologie vorgelegt, wie es zu dem gescheiterten Investment gekommen ist. Sie zeichnen ein Bild, wie eine Idee zur Elektromobilität schwer verunfallte.

Januar 2018 Der Vorstand der NEW AG hat sich spätestens zu diesem Zeitpunkt entschieden, sich an der Entwicklung des Eletroautos „Sven“ zu beteiligen und dazu Anteile an der Share2drive GmbH zu übernehmen. Das gehe aus der undatierten Beschlussvorlage der Vorstandssitzung vom 29. Januar 2018 hervor. Darin wird nach Ansicht der Gutachter auch die Frage geklärt, ob das Investment eigentlich kommunalrechtlich zulässig sei. Dies sei mit einer (knappen) Begründung, so die Expertise, bejaht worden. Und noch etwas steht dem Gutachten zufolge in der Vorlage: „Zum Zeitplan heißt es dort, dass vor der Umsetzung noch die Beschlüsse der Räte einzuholen und die Kommunalaufsicht einzubeziehen sei.“ Genau darauf wurde dann aber verzichtet, weshalb das Investment auf Drängen der Bezirksregierung krachend scheiterte.

Februar 2018 Erstmals tagt auch der Aufsichtsrat der NEW AG zur angedachten Kooperation mit der Share2Drive GmbH – offen ist, wie das Thema diskutiert wurde. Es liegt aber nahe, dass eine Zustimmung zumindest befürwortet wurde, wie der weitere Fortgang zeigt.

Mai 2018 Spätestens jetzt beginnt die Abstimmung zwischen dem Beteiligungsmanagement der Stadt und der NEW, um die Beschlüsse in den jeweiligen Stadträten in Mönchengladbach, Viersen und Heinsberg vorzubereiten. Dazu muss eine Beschlussvorlage für die Politiker formuliert werden. Anfang Mai fordert das Beteiligungsmanagement der Stadt in einer Mail an die NEW, die unserer Redaktion vorliegt, entsprechende Unterlagen mit Verweis darauf, es sei doch vereinbart, dass die Beratungsvorlage in den „letzten Ratszug vor den Sommerferien eingebracht werden soll“, also am 4. Juli. Einen Entwurf schickt das Beteiligungsmanagement der Stadt laut Gutachten am 29. Mai 2018 an den Vorstandsvorsitzenden und weitere Mitarbeiter der NEW und an Mitarbeiter des Kreises Heinsberg und der Stadt Viersen. Darin schlägt die Stadt die Beratung in den Ausschüssen im Juni 2018 und im Stadtrat für den 4. Juli 2018 vor. Doch dazu kommt es nicht.

Juni 2018 Kurze Zeit später folgt die Aufsichtsratssitzung der NEW AG, auf der die umstrittene Entscheidung zum Kauf getroffen wird. Es ist der 7. Juni 2018. Demnach stimmt der Aufsichtsrat dafür, der Share2drive GmbH frisches Kapital in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro zukommen zu lassen und zwar über folgendes Konstrukt: Knapp 2,5 Millionen Euro sollen in die Kapitalrücklage einbezahlt werden, und für 14.000 Euro zeichnet die NEW über die eigene Tochter Smart City Unternehmensanteile. Wörtlich heißt es nun aber in dem Gutachten: „Der Beteiligungserwerb sollte ausweislich der Beschlussvorlage ,unmittelbar umgesetzt werden’, und zwar über die (...) Treuhandkonstruktion. Die ,Zeichnung der Geschäftsanteile’ (...) sollte (...) ,erst nach Freigabe durch die Kommunalaufsicht’ erfolgen.“ Dass vorher die Räte zustimmen müssen, wie noch im Januar vermerkt, davon ist hier nicht mehr die Rede. Zu den weiteren Vorgängen in dieser Aufsichtsratssitzung fehlten den Gutachtern offenbar Unterlagen. Jedenfalls zeichnen sie den weiteren Verlauf nur vage: „Wir nehmen an, dass der Vorstand (...) darlegte, dass der Abschluss des Erwerbs-/Beteiligungsvertrags (...) kurzfristig erfolgen müsse. Zur Begründung wurde möglicherweise auf den Genfer Automobilsalon im März 2019 verwiesen, bei dem das Fahrzeugkonzept ,Sven’ sowie der entsprechende Prototyp vorgestellt werden sollte.“ Und außerdem: „Wir nehmen weiter an, dass der Vorstand die Abänderung seines Beschlussantrags in der Weise vorschlug, dass auf den Vorbehalt der Nichtbeanstandung durch die Kommunalaufsichtsbehörde verzichtet werden sollte.“

Die drei kommunalen Vertreter, der damalige Mönchengladbacher Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, Heinsbergs Landrat Stephan Pusch und Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller, enthielten sich der Stimme. Den Beschluss zum Investment fasste der Aufsichtsrat dennoch laut Gutachter, kritisiert aber die Aktenlage: „Das Sitzungsprotokoll (beziehungsweise ein relevanter Auszug) der Aufsichtsratssitzung liegt uns nicht vor und das genaue Beschlussergebnis ist uns nicht bekannt.“

4. Juli 2018 Der Stadtrat tagt. Aber keine Spur von der „Sven“-Beteiligung, die im Hintergrund längst läuft. Ein möglicher Grund: Die notwendigen Stellungnahmen von IHK, Kreishandwerkerschaft und Gewerkschaft Verdi liegen noch gar nicht vor, was aber Pflicht ist vor einem Ratsbeschluss. In einer Mail vom 29. Mai 2018 an die NEW warnt das Beteiligungsmanagement der Stadt: „Ich weise daraufhin, dass die Bezirksregierung darauf besteht.“

Die NEW ist trotzdem Thema im Rat, aber an anderer Stelle: Die Satzung wird so weit geändert, dass die NEW auch von einem Vorstandsmitglied statt, wie bis dahin vorgeschrieben, von zwei Vorstandsmitgliedern vertreten werden kann.

Juli und August 2018 Der Vertrag zur Übernahme zwischen der NEW und dem anderen Eigentümer des „Sven“-Entwicklers (das ist der Automobilzulieferer FEV aus Aachen) wird abgeschlossen. Nun ist klar: Die NEW übernimmt im Rahmen einer Kapitalerhöhung 14 Prozent der Anteile am „Sven“-Entwickler Share2Drive und zahlt 2,5 Millionen Euro in die Kapitalrücklage ein. Die Zahlungen erfolgen laut Gutachten am 30. August 2018, der Vertrag wurde schon am 30. Juli abgeschlossen vor einem Mönchengladbacher Notar.

Mittendrin, nämlich am 15. August, beginnt die Stadt mit dem sogenannten „Branchendialog“. Das ist üblich vor Ratsbeschlüssen, dabei werden IHK, Kreishandwerkerschaft und Gewerkschaft Verdi zu ihrer Meinung nach der Beteiligung gefragt – zwei Wochen nachdem der Vertrag längst geschlossen wurde, wobei die Politiker im Stadtrat noch immer ahnungslos sind. Mit Ausnahme der beiden NEW-Aufsichtsratsmitglieder Hans Peter Schlegelmilch, Fraktionsvorsitzender der CDU, und dem damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden Felix Heinrichs.

September 2018 Die Stadt verschickt die wesentlichen Informationen, also die Beratungsvorlage, den Gesellschaftsvertrag der Share2drive GmbH und die eingegangenen Stellungnahmen aus dem Branchendialog an die Ratsmitglieder. Sie sollen in der Sitzung am 11. Oktober nun zustimmen – nachträglich. In der Vorlage heißt es: „Die Beteiligung wurde bereits umgesetzt, um die Weiterentwicklung des Prototyps nicht zu gefährden.“ OB Reiners schreibt in einer späteren Vorlage vom November 2019 dazu, es habe erheblicher Handlungsdruck bestanden und ein erhebliches Risiko, „nicht mehr Kooperationspartner werden zu können“.

2. Oktober 2018 Der Hauptausschuss stimmt der Beschlussvorlage der Stadt zu. Zwei Tage später stellt die Ratsfraktion der Linken wegen dieses Vorgehens eine Eingabe bei der Bezirksregierung und will wissen, inwieweit dieses Verfahren legitim sei.

Am 9. Oktober 2018 wird die Bezirksregierung aktiv und verlangt Aufklärung von der Stadt und gibt eine erste Einschätzung ab, dass zur Vorgehensweise und auch zum Vorhaben selbst „kommunalaufsichtliche, insbesondere aber gemeindewirtschaftliche Probleme gesehen werden“. Die für den 11. Oktober 2018 geplante Abstimmung über die Beteiligung im Stadtrat wird daraufhin verschoben. In einem Telefonat der Bezirksregierung mit dem städtischen Beteiligungsmanagement warnt Letzteres laut einer Mail: „Sie stellte die Frage, ob es sinnvoll sei, durch den Ratsbeschluss die Verantwortung für das Fehlverhalten der NEW AG jetzt auch noch auf den Rat übertragen zu wollen“.

Am 6. November 2018 gibt die Bezirksregierung eine erste ausführlichere Einschätzung ab, deren Ergebnis bekannt ist und sich bis zur Abwicklung der Anteile im März 2020 auch nicht mehr ändert: „Daher ist nach meiner Einschätzung eine Rückabwicklung der Kapitaleinlage geboten.“

Zurück bleibt ein Minus in Höhe von 1,7 Millionen Euro bei der NEW AG und die Frage des Stadtrates, ob von den Entscheidungsträgern aus dem Sommer 2018 jemand dafür haftbar gemacht werden kann. Das nun erstellte Gutachten verneint dies und betont, dass alle handelnden Personen davon ausgehen konnten, zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. „Wir gelangen zusammenfassend zu der Einschätzung, dass dem Vorstand der NEW ein Verstoß gegen Sorgfaltspflichten nicht vorgehalten werden kann, soweit im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung an der Share2drive die Nichtbeachtung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften der Gemeindeordnung durch die mittelbaren kommunalen Mehrheitsaktionäre im Raum stehen.“ Und für den Aufsichtsrat: „Es ist für uns nicht ersichtlich, dass dem Aufsichtsrat Kenntnisse vorlagen, aus denen er hätte schließen müssen, dass er den an ihn (vom Vorstand) weitergeleiteten Informationen kein Vertrauen hätte schenken dürfen.“ Auch wenn, das skizziert das Gutachten, in der Aufsichtsratssitzung vom 7. Juni durchaus heftig diskutiert worden sein muss über die Gesetzesvorgaben.

Aber wie kam es zu dem Beschluss? Dazu geben die Gutachter eine mögliche Erklärung: „Nach unserer Einschätzung kann davon ausgegangen werden, dass sich der Vorstand in der Aufsichtsratssitzung vom 7. Juni 2018 dazu veranlasst sah, den Aufsichtsrat um die Zustimmung zum Erwerb einer Beteiligung an der Share2drive durch die Smart City ohne den in der Beschlussvorlage noch vorgesehenen ,Vorbehalt der Nichtbeanstandung durch die zuständige kommunale Aufsichtsbehörde’ zu bitten.“

Oder anders formuliert: Die Gutachter glauben, der NEW-Vorstand habe auf dieses Vorgehen gedrängt, an dem die Idee „Sven“ letztlich gescheitert ist.