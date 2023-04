Gehälter, Sold und Boni Das verdienen die Chefs der Stadt Mönchengladbach

Mönchengladbach · Die Stadt veröffentlicht die Bezahlung der Entscheider in den Tochter-Unternehmen. Dabei gibt es deutliche Unterschiede. Wer seit 2019 am meisten zugelegt hat, wie nah das an der Verdi-Forderung von 10,5 Prozent ist, und wo Oberbürgermeister Felix Heinrichs liegt.

22.04.2023, 05:10 Uhr

Das Rathaus Rheydt in Mönchengladbach (Archivfoto) Foto: Bauch, Jana (jaba)

Im öffentlichen Dienst tobt der Tarifstreit, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verlangt 10,5 Prozent mehr Gehalt. Das ist natürlich eine Menge, derzeit läuft die Schlichtung mit bis Freitagabend zumindest ungewissem Ausgang.