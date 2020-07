Tipps für Gartenbesitzer nicht nur in Mönchengladbach : Vogelexperte hat Mittel gegen jagende Katzen

Ludwig Winkens, Ornithologe und Mitglied im Naturschutzbund (Nabu) in Mönchengladbach, beantwortete Leserfragen am Telefon und per E-Mail. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Das richtige Vogelfutter, die Abwehr gefräßiger Katzen und die passende Behausung für gefiederte Gäste im Garten waren Themen bei der RP-Telefonaktion mit Ludwig Winkens, Vogelkundler des Naturschutzbundes.

Nichts gegen Nachbars Katzen, das seien nette Tiere, versicherte die Anruferin. Aber eine Sorge hatte sie schon: Wie kann ich die Katzen davon abhalten, die Vögel zu fressen, denen ich in meinem Garten eine Heimat bieten möchte? Eine Frage, die gleich mehrere Gartenbesitzer hatten, die sich bei der RP-Telefonaktion am Mittwoch an Ludwig Winkens wandten. Bei aller Liebe zu Vögeln: Von rabiaten Methoden riet der Ornithologe eindringlich ab: „Sie können nicht mit der Schrotflinte durch den Garten laufen. Und auch von chemischen Mitteln sollte man die Finger lassen.“

Stattdessen empfiehlt Winkens eine natürliche Methode: Wenn der Garten eingezäunt ist, einfach ein paar Rosentriebe entlang der Zaunkrone anbringen. Die Dornen halten Katzen davon ab, den Zaun zu überwinden, verletzen die Tiere aber nicht – im Gegensatz zu Stacheldraht, von dem Winkens deshalb abrät. Mit dornigen Zweigen lassen sich ebenso Nist- und Futterkästen vor Katzen schützen. Eine weitere gute Lösung, die nicht nur Katzen den Weg versperrt, sondern Vögeln Deckung bietet und gut für die Artenvielfalt ist: Hecken wie Weißdorn oder Schlehdorn rund um den Garten pflanzen. Dass Katzen Jagd auf Vögel machen, sei aber nur natürlich. „Das ist ihr Trieb“, sagt Winkens.

Info Zwei Buch-Tipps des Vogelexperten Wissenswertes über Vögel im Garten und Tipps zur Gartengestaltung: Autor Uwe Westphal Titel Das große Buch der Gartenvögel. Unsere Vögel im Garten erleben, fördern, schützen Seiten 288 Verlag Pala Verlag ISBN 978-3-89566-375-8 Vogelarten bestimmen: Autor Detlef Singer Titel Was fliegt denn da? Der Fotoband: 346 Vogelarten Europas Seiten 400 Verlag Kosmos Verlag ISBN 978-3440164082

In einem Ökosystem, das nicht allzu sehr durch menschliche Eingriffe gestört ist, sind jagende Katze überhaupt kein Problem. Das Verhältnis von Jägern zu gejagten reguliert sich von selbst. Angesichts des vom Ornithologen beobachteten und als alarmierend eingestuften Artenschwunds bei Vögeln in Mönchengladbach, kann ein Vogelfreund allerdings schon ins Grübeln kommen.

Zu viel Kopfzerbrechen sollte er sich nicht übers Futter machen. „Machen sie daraus keine große Philosophie“, sagte Winkens. Was im Handel an Futter erhältlich sei, reiche in der Regel aus. Sonnenblumenkerne sind ein Fressen für Vögel mit hartem Schnabel, Arten mit weicherem Mundwerk kommen mit Haferflocken besser zurecht. Gut als Fett-Quelle vor allem in der Zeit, in der Junge aufgezogen werden: getrocknete Maden, die ebenfalls im Handel erhältlich sind. Und ja, sagt Winkens, ganzjährig füttern sei in Ordnung. „Die Vögel finden nicht mehr genug Insekten.“

Wichtig: „Futterstelle und Wasserstelle sauber halten! Das Wasser täglich wechseln.“ Wenn Vogelkot in die Tränke fällt, können sich darin schnell Bakterien vermehren. „Vor Jahren gab es ein Amsel- und Grünfinkensterben. Man vermutet, dass unsaubere Futterstellen dabei eine Rolle gespielt haben“, sagt Winkens. Futterstelle sauber halten heißt nicht, täglich mit Haushaltsreiniger blank wienern. Einmal pro Woche mit einer Bürste durchgehen – das reicht. Ist viel Futter aus dem Kasten auf den Boden gefallen, sollte man den Kasten am nächsten Tag nicht gleich wieder randvoll machen. Lieber erst mal schauen, ob sich nicht bald schon Vögel einstellen, die am Boden nach dem Futter picken.

Ausreichend Nahrung und Deckung in einer Hecke sind gut, aber ein echt vogelfreundlicher Garten sollte auch genügend Plätze für den Nestbau bieten. Dafür eignen sich natürlich Nistkästen, die man selbst zimmern und auch im Handel kaufen kann. „Die sollten in mindestens zwei Meter Höhe angebracht werden“, sagt Winkens, „und davon kann man gar nicht genug aufstellen.“ Allerdings sollte man nicht enttäuscht sein, wenn dann nicht in jedem Nistkasten auch gebrütet wird. Manche davon nutzen Vögel vielleicht nur als kurzfristigen Rastplatz oder Unterschlupf.