Aktion in Mönchengladbach Stadt setzt ein Zeichen in Orange gegen Gewalt an Frauen

„Orange the World“ lautete das bezeichnende Motto am sogenannten „Orange Day“. Mit brennenden Teelichtern in orangefarbenen Gläsern, Plakaten und kurzen Informationen zu jedem einzelnen Schicksal erinnerten die Mitglieder der „Initiative Orange“ an die furchtbaren Taten. Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle, der beiden Frauenhäuser in Rheydt und Mönchengladbach, der Stadtverwaltung, die Soroptimistinnen, Vertreterinnen der Hochschule Niederrhein sowie die Zonta-Frauen, die für eine verbesserte Stellung der Frau in rechtlicher, wirtschaftlicher und gesundheitlicher Hinsicht eintreten, versammelten sich in der Rheydter Innenstadt. „Wir hoffen, dass diese Veranstaltung zur Tradition wird“, erklärte Susanne Büdenhölzer-Boms. Die Erziehungswissenschaftlerin und systemische Therapeutin, die in der Frauenberatungsstelle arbeitet, gehört zum Team der Organisatorinnen, die halbjährlich mit verschiedenen Aktionen in Erscheinung treten wollen – zum Internationalen Frauentag am 8. März sowie jetzt im November.