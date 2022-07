Ukraine-Hilfe in Mönchengladbach : „Auf einmal bist Du Herbergsleiter“

Ukraine-Hilfe in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zusammen mit seiner Schwester und seiner Frau hilft Nikolaus Hamacher geflüchteten Ukrainerinnen, sich in Mönchengladbach ein Leben aufzubauen. Wo er Wohnraum gefunden hat und was die Hilfe für die Zukunft bedeutet.

Gemeinsam mit seiner Schwester Lisa Sussmann hat Nikolas Hamacher ein leer stehendes Bürogebäude an der Schwalmstraße zu einer sicheren Bleibe für Flüchtlinge aus der Ukraine umfunktioniert. 18 Menschen finden dort auf 650 Quadratmetern Platz. Abgesehen von einem älteren Ehemann und einem gehandicapten Jungen sind es Mütter mit Kindern. „Und auf einmal bist du Herbergsleiter“, sagt Hamacher.

Die Betreuung der Geflüchteten ist für ihn zu einer Ganztagsbeschäftigung geworden. Dafür hat er eine Auszeit in seinem Job Medien-Ökonom genommen. Die Idee, die Räume als Unterkunft für Flüchtlinge zu nutzen, kam ihm, seiner Frau Sarah und seiner Schwester, als es Aufrufe an die Bevölkerung gab, Hilfsmöglichkeiten für die Menschen auszuloten.

Sieben Zimmer für die jeweiligen Familien, sechs Gemeinschaftsräume, zwei Küchen und zwei Bäder stehen zur Verfügung. „Jeder kann sich in seinen eigenen Bereich zurückziehen oder kann sich in der Gemeinschaft aufhalten“, sagt Hamacher.

Die erste Familie wurde ihm von der Stadt Mönchengladbach zugewiesen, in Kooperation mit der Hilfsorganisation „Wegberg hilft“ fanden weitere Flüchtlinge den Weg zur Schwalmstraße.

Die private Ukraine-Hilfe Bonnenbroich-Geneicken, in der die Eheleute Hamacher viele Mitstreiter gefunden haben, unterstützt die Geflüchteten mit Rat und Tat. Spielzeuge, Bücher, Kleidung und Lebensmittel werden gespendet. Ausflüge, Arztbesuche, Fahrdienste und Unterstützung bei Behördengängen gehören zur Tagesordnung. Sprachschwierigkeiten werden dank einer Übersetzungs-App überwunden. „Wir sind aber nicht nur Helfer und Unterstützer, wir sind auch Tester, Seelsorger, Konfliktschlichter“ sagt Hamacher. Er müsse oft viele Telefonate führen, ehe etwa der Besuch bei einem Kinderarzt wegen einer Impfung geregelt sei.

Leicht ist das nicht. Die Bürokratie wartet immer wieder mit Fallstricken auf. Die Unterbringung in ehemaligen Büros ist ein Beispiel dafür. „Wir haben so lange diskutiert, bis die Verwaltung zugestimmt hat und das Büro als Wohnadresse akzeptierte“, sagt Hamacher. Davon bekommen die Flüchtlinge nichts mit, sie sind dem Mann dankbar, der seinen Tag damit verbringt, ihnen das Leben so sorgenfrei wie möglich zu gestalten. Und sie freuen sich mit ihm, wenn sein dreijähriger Sohn mit den gleichaltrigen Kindern aus der Fremde spielt und sich sogar schon ein paar Brocken Ukrainisch angeeignet hat.