Feuerwehr Mönchengladbach Gefahrguteinsatz in Einfamilienhaus wegen Chlorreiniger

Am späteren Freitagabend um 21.39 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gefahrguteinsatz in einem Einfamilienhaus gerufen. Bewohner klagten über Atemwegsreizungen, nachdem sie unterschiedliche Haushalts- und Reinigungsmittel vermischt hatten. Darunter offenbar auch haushaltsübliche Chlorreiniger, so die Feuerwehr.