Zeichen in Mönchengadbach : Tafel gegen rassistische Gewalt enthüllt

Mönchengladbach Im Rheydter Stadtwald gibt es jetzt einen Erinnerungsort: Eine Gedenktafel und elf Bäume stehen für die Opfer des NSU und rechtsextremistischer Gewalt.

2020 war der Landesintegrationsrat mit dem Vorschlag an den Integrationsrat der Stadt Mönchengladbach herangetreten, an der Aktion, „10+1 Bäume für die Opfer des NSU“ teilzunehmen. Bei der landesweiten Kampagne werden zehn Bäume zum Gedenken an die Toten gepflanzt, der elfte Baum steht für alle anderen, zum Teil unbekannten Opfer rassistischer Angriffe.

Hanife Yildirim ist nach eigen Worten stolz darauf, dass Mönchengladbach zu den Kommunen zählt, die Bäume zur Erinnerung an die Opfer der NSU und rassistischer Gewalt pflanzt. „Wir bedanken uns bei jeder und jedem, der an diesem Ort mitgearbeitet hat“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Integrationsrates. Sie, Josephine Gauselmann und Bülent Bagir enthüllten die Gedenktafel, die ganz schlicht in schwarz gehalten ist. Links oben sieht man eine brennende Kerze, in englischer und deutscher Sprache ist zu lesen: „In Gedenken an die Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt.“