Erinnern in Mönchengladbach Gedenkgottesdienst zur Pogromnacht 1938

Am Gedenktag der Reichspogromnacht selbst, also am Donnerstag, 9. November, werden um kurz vor 22 Uhr die Glocken der christlichen Kirchen in Mönchengladbach läuten, „um an unsere gemeinsame Verantwortung zu erinnern, nicht zu schweigen, wenn Unrecht und Antisemitismus in unserer Gesellschaft (erneut) Fuß fassen“, heißt es in der Mitteilung der ACK. Zugleich soll das Läuten die Scham darüber ausdrücken, „dass die christlichen Kirchen am Abend des 9. Novembers 1938 und in den darauffolgenden Zeiten viel zu sehr geschwiegen haben.“