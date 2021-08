Ehrenoberbürgermeister von Mönchengladbach : Heinz Feldhege – Gedenken an einen geachteten OB

Vor dem Portrait des verstorbenen Heinz Feldhege erinnerte Oberbürgermeister Felix Heinrichs an den Mann, der von 1984 bis 1997 sein Amtsvorgänger war. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Mit einem ökumenischen Gottesdienst gedachten Freunde und Wegbegleiter des im Juni gestorbenen ehemaligen CDU-Oberbürgermeisters der Stadt. Auch Sozialdemokraten erwiesen ihre Reverenz.

Eine „Herzensangelegenheit“ war die Gedenkfeier für Heinz Feldhege sicher nicht nur für Propst Peter Blättler und Pfarrer Till Hüttenberger, die den ökumenischen Gottesdienst im Münster leiteten. An den ehemaligen CDU-Oberbürgermeister zu erinnern, lag auch den Besuchern der Feier am Herzen – darunter Nachfolger Feldheges im Amt des OB und auch etliche Vertreter aus den Reihen der SPD.

Von 1984 bis 1997, war Heinz Feldhege ehrenamtlicher Oberbürgermeister von Mönchengladbach. Im Alter von 92 Jahren ist der beliebte und nicht nur in der eigenen Partei von vielen geachtete Politiker am 23. Juni im Kreise seiner Familie gestorben. Die Beisetzung seiner Urne fand im engsten Familienkreis in der Grabeskirche St. Matthias Günhoven statt.

Pfarrer Till Hüttenberger und Propst Peter Blättler leiteten den ökumenischen Gottesdienst im Gladabcher Münster. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Um an Heinz Feldhege in einem größeren Rahmen zu erinnern, hatte Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) Menschen aus vielen Betätigungsfeldern des Verstorbenen zu dem ökumenischen Trauer- und Gottesdienst in die Münster-Basilika eingeladen. Propst Blättler erzählte zur Begrüßung, dass Heinz Feldhege in seinem Leben viel gestaltet und auch gewusst habe, dass es noch etwas Größeres als den Menschen gebe. Heinz Feldhege hatte zwei die Christen verbindende Lieblingslieder. Zum einen „Wir sind nur Gast auf Erden“ und „Großer Gott wir loben Dich“. „Der Tod stimmt uns traurig, aber er lässt uns auch erkennen, dass die Zukunft noch vor uns liegt“, sagte der Propst.

Auch Pfarrer Till Hüttenberger, Vorsitzender der Evangelischen Kirchengemeinden in Mönchengladbach, erzählte aus dem Leben des nach seiner Amtszeit zum Ehrenoberbürgermeister Ernannten, der nach dem Grundsatz „Suchet der Stadt Bestes“ das Zusammenwachsen der beiden Stadtteile Gladbach und Rheydt förderte.

Auch (von links) Schützen-Präses Johannes van der Vorst und die beiden Ex-OB Norbert Bude (SPD) und Monika Bartsch (CDU) gehörten zu den Gästen der Gedenkfeier. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Oberbürgermeister Heinrichs begrüßte in seiner Ansprache viele Freunde, Wegbegleiter sowie die Familie des Verstorbenen. Er erinnerte daran, dass Heinz Feldhege, ein Mensch aus Mönchengladbach war, ein Mann für die Menschen der Stadt und ein Mann, der in Erinnerung bleiben werde. „Er blieb“, so Heinrichs, „der bodenständige und verbindliche Mann, der als gelernter Eisenbahner auf dem großen Parkett glänzen und gleichzeitig den einfachen Leuten auf Augenhöhe begegnen konnte. Heinz Feldhege war fest verwurzelt in seiner und mit seiner Stadt auch über das Brauchtum und Vereinswesen, die Kultur und den Sozialbereich.“

Feldhege, der am 27. Mai 1929 in Eicken geboren wurde und nach dem Schulabschluss eine Ausbildung bei der Bundesbahn absolvierte, trat 1957 in die Kommunalpolitik ein, war drei Jahrzehnte als CDU-Politiker Mitglied des Rates der Stadt Mönchengladbach. Für sein ehrenamtliches Wirken wurde Feldhege 1992 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, ein Jahr später mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Sein großer persönlicher Einsatz für die Erhaltung und Sanierung von Schloss Rheydt, die Gründung des Fördervereins sowie insbesondere die „Woche der jüdischen Mitbürger“ im Sommer 1989, der damals über 300 jüdische ehemalige Bürgerinnen und Bürger der Stadt folgten, waren der Grund für die hohen Auszeichnungen.

„Eine würdevolle Trauerfeier, in der die hohe Anerkennung für Heinz Feldhege erkennbar wurde“, befand Günter Krings, CDU-Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Ähnlich sah es Monika Bartsch (CDU), von 1997 bis 2004 Nachfolgerin Feldheges als OB: „Es war heute die Erinnerung an eine schöne Zeit. Wie beliebt Heinz Feldhege war, zeigt die Liste der Anwesenden. Viele seiner ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind heute dabei.“