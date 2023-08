Gedenktag in Mönchengladbach Eine Tafel erinnert an die Toten des Bombenangriffs

Die Erinnerung an die Verwüstung ist auch Mahnung. „Kriege bringen Trauer und Leid“, so Ungar. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine zeige das Elend, die Not, die Angst und das Sterben der Menschen. Er lasse die Bilder vergangener Zeiten präsenter denn je erscheinen. „Krieg muss verhindert werden, bevor er überhaupt entstehen kann“, meinte Ungar, der an jeden Einzelnen appellierte, sich für den Frieden einzusetzen. „Friede ist nicht selbstverständlich.“ Nur im Frieden könne der Mensch sein Leben leben. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit seien Garanten für Frieden, deshalb müsste allen Systemen, die den Unfrieden schüren und in denen Autokratie und Diktatur, Nationalismus und Antisemitismus einen Nährboden finden, entschieden entgegengetreten werden.