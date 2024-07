Einsamkeit in Mönchengladbach Gedenkfeier für 36 verstorbene Unbedachte

36 Menschen in Mönchengladbach sind von April bis einschließlich Juni verstorben und mussten ohne Trauerfeier bestattet werden. Unbedachte werden diese Menschen von der Friedhofsverwaltung der Stadttochter Mags genannt. Und genau für diese findet in dieser Woche am Freitag, 26. Juli, um 12 Uhr eine gemeinsame Gedenkfeier für Unbedachte statt. Die Gedenkfeier wird in der Trauerhalle des Friedhofs Rheydt an der Preyerstraße 102 stattfinden, wie die Mags mitteilte.