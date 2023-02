Integrationsrat von Mönchengladbach Gedenken im Rheydter Stadtwald an die Ermordeten von Hanau

Andreas Wigan, stellvertretender Vorsitzender des Integrationsrats, legte am Erinnerungsort für die Opfer rechtsextremistischer und rassistischer Gewalt auf der Rasenfläche des Rheydter Stadtwalds einen Kranz nieder. „Dem Anschlag in Hanau sind in den sozialen Medien vielfach geäußerte Hetze und Hass vorausgegangen“, sagt Wigan und betont damit die Dimension von Rassismus in unserer Gesellschaft: Das sei kein alleiniges Täter-Phänomen, sondern werde von vielen, meist anonym agierenden Mitbürgern gezielt entfacht. Als Wigan die Namen der Ermordeten verliest, wird der Schrecken konkret. „Wir müssen der Fremdenfeindlichkeit unter uns weiterhin konsequent die Stirn bieten“, fordert Bürgermeisterin Josephine Gauselmann (SPD). Mandana Bayat, Vorsitzende der Jusos, findet eindringliche Worte: Niemand solle meinen, man selbst sei frei von Rassismus. „Hass und Hetze schlummern in jedem von uns, und dieser Gefahr müssen wir uns alle stellen“, sagt die junge Frau sichtlich bewegt.