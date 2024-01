Gedenken in Mönchengladbach „Nach drei Tagen und drei Nächten war es totenstill“

„Nie wieder ist jetzt!“, hieß es am Samstag im Studio des Theaters in Rheydt bei der Gedenkveranstaltung des Theaters Mönchengladbach. Seit 2006 ist laut UNO-Beschluss der 27. Januar der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts. Neben offiziellen Gedenkstunden sind alle gesellschaftlichen Institutionen aufgerufen, das Thema Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu thematisieren. Das Theater-Team wollte einen Beitrag gegen das Vergessen leisten.