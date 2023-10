Gottesdienst für „Unbedachte“ in Mönchengladbach Gedenken an Tote ohne Trauerfeier

Zur Einstimmung auf die Andacht wählte er den Psalm „Der Herr ist mein Hirte“. Im Wechsel mit den Trauergästen sprach der Geistliche die Verse, die von einem Gott erzählen, der immer da sei und sorge, auch in den dunkelsten Stunden eines Menschen. Beispielhaft für die zeitgenössische Auseinandersetzung mit Sterben und Fragen zum Danach nannte er Reinhard Meys Lied „Du hast mir schon viele Fragen gestellt“, dessen Text von Kieselbach verlesen wurde. Um die Bedeutung des Namens für einen jeden Menschen hervorzuheben, sprach Schicks von der demütigenden Behandlung der Häftlinge in Konzentrationslagern. Ihnen seien nicht nur die letzten Habseligkeiten, sondern auch der Name genommen und durch eine Nummer ersetzt worden. Der heute als Heiliger verehrte Maximilian Kolbe habe sich unter der in seiner Hand einbrannten Nummer gemeldet, um einen vierfachen Familienvater vor der Ermordung zu retten. „Wenn man einem Menschen den Namen nimmt, raubt man ihm die Identität“, sagte Schicks. Daher sollten die 40 Unbedachten, um die Echtheit ihrer Person zu bezeugen, mit ihrem Namen erinnert werden. „Ich frage mich, was für ein Leben mögen sie geführt haben. Wann waren sie glücklich, wann zu Tode betrübt? Gab es Menschen, die sie begleiteten, waren sie selbst Weggefährten?“, fragte der Geistliche.