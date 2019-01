Kolumne Denkanstoß : Dem Frieden nachjagen

Am 26. Mai ist Europawahl. „Wählen gehen für den Frieden!“, fordert unsere Autorin. Das Foto zeigt das europäische Parlament in Straßburg. Foto: dpa/Patrick Seeger

Mönchengladbach Unsere Autorin beschäftigt sich mit der Jahreslosung und wie jeder sie im Alltag umsetzen kann.

„Suche den Frieden und jage ihm nach“, so lautet die Jahreslosung für das Jahr 2019. Jahreslosung? Manche werden vielleicht gar nicht wissen, was es damit auf sich hat. Es war Pfarrer Otto Riethmüller aus Kurhessen, der 1934 zum ersten Mal eine Jahreslosung herausgab. Sie wurde von den Mitgliedern eines „Textplanausschusses“ in allen ihren Zeitschriften veröffentlicht und entstammte dem ersten Kapitel des 1. Petrusbriefs. Dort steht in Vers 25: „Des Herrn Wort aber bleibet in Ewigkeit.“ Man kann sich denken, dass 1934 dieser Spruch nicht ohne Hintergedanken gewählt war! Die NSDAP verstand das Signal sehr gut: Mit dem „Gesetz zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen Partei und Staat“ wurden die Plakate mit dem Jahresspruch schließlich verboten.

Die Tradition der Jahreslosung hat sich indes dennoch und zum Glück erhalten. Bis heute ist es so, dass die Jahreslosungen so etwas wie eine „Ausrichtung“ sind. Eine Ausrichtung auf das, was wir im neuen Jahr besonders bedenken wollen. Das ist dann, ganz im Sinne der „ersten“ Jahreslosung nicht nur eine geistliche Vertiefung, sondern es geht ums Ganze! Denken, Handeln, Beten und Besinnen sollen unter einem biblischen Leitwort stehen, das Maßstäbe an unser Miteinander legt.

„Suche den Frieden und jage ihm nach!“ Eins macht unsere Jahreslosung 2019 sofort deutlich: Es ist mühsam mit dem Frieden. Es gibt ihn nicht geschenkt. Er erfordert ganzen Einsatz und umsonst gibt es ihn auch nicht. Ist das ein bisschen kantig? Anspruchsvoll? Mühselig? Gar hoffnungslos? Wenn man auf die Welt sieht, wie sie in der Tagesschau erscheint, dann könnte man das glauben. Zum Glück haben die meisten von uns aber doch eine Vorstellung davon, wie zumindest kleine Momente des Friedens aussehen können. Vielleicht haben wir gerade solche Momente erlebt – an Weihnachten oder zu einer anderen Gelegenheit. Die Jahreslosung greift über das Private noch weit hinaus – mit dem biblischen „Schalom“ ist die Sehnsucht nach einer heilen, unversehrten Welt gemeint, in der keine Gefahr mehr droht. Wer sollte sich das nicht von Herzen wünschen, es suchen, ihm nachjagen? Lauter Bewegung also – für den Frieden.



Im Kleinen fängt das an. Im ganz Kleinen. Einfach mal „Guten Tag“ sagen, wenn wir einen Laden oder ein Wartezimmer betreten! (Ich weiß, das ist dem Rheinländer nicht immer gegeben…) Oder „Danke!“, wenn die Müllmänner vor der Tür sind. Oder die Postbotin. (Ist ganz einfach, wirklich!) Und in der Schlange an der Kasse einfach mal mit der Hinterfrau ein Gespräch anfangen – sogar, wenn sie ein Kopftuch trägt. (Überraschend, was dabei alles passiert – und ungefährlich!) Aktion ist gefragt mit diesem Bibelwort. Suchen! Nachjagen! Da gibt es keinen Stillstand und keinen Rückzug in die private Kuscheligkeit.

Das Jahr 2019 gibt dazu reichlich Gelegenheit. Auch im Großen: Es stehen Wahlen an – nur ein starkes Europa kann die Aufgaben der Zukunft bewältigen. Also: wählen gehen – für den Frieden! Es stehen Diskussionen an darüber, wie wir in unserer Gesellschaft künftig so leben wollen, dass niemand diskriminiert wird. Also: nicht aufhetzen lassen, von niemandem! Wir werden über manches neu nachdenken müssen, auch darüber, wie Reichtum und Besitz in der Welt verteilt sind. Also: mal über den Tellerrand gucken und dabei sehen – es liegt eine Menge drauf, auf unserem Teller, manchmal können wir kaum drüber gucken.