Mönchengladbach: Kolumne Denkanstoß : Der Himmel wartet auf uns

Mönchengladbach Zu Christi Himmelfahrt macht sich unser Autor Gedanken über die Verweltlichung der Feiertage.

Ein bemerkenswertes Wochenende erlebten wir letzten Sonntag. Da waren die dramatischen Verwerfungen der Europawahl, die unser Parteiensystem einmal mehr gründlich durchrüttelten. Da gab es am Samstag das gelungene Double von Bayern München, die in einem spannenden Spiel zum 19. Mal den DFB-Pokal holten. Deshalb war nicht unbedingt der Gewinn die Besonderheit, sondern dass sich Freuden- und Abschiedstränen mischten, denn die Stammspieler Arjen Robben und Franck Ribéry liefen zum letzten Mal für „ihren“ Verein auf. Damit ist das Bindeglied zwischen Sport und Politik an diesem Wochenende genannt; je länger ein Kontinuum dauert, um so eher wähnen wir, dass es immer so sein müsste. Dabei verdrängen wir, was jeder von uns weiß: Alles Irdische hat ein Ende! Und dazu gehören eben auch Wählergunst und Spielerkraft. Selbst unsere Schwüre in den Todesanzeigen trügen: „Wir werden den Verstorbenen nicht vergessen.“ Dagegen steht das Dichterwort: „Länger währt das Reich der Toten / als der Lebenden Gedächtnis.“ (F.G. Jünger, Alter Friedhof)