Kolumne Denkanstoß : Ein besonderer „Friday for Future“

Der Brand der Kathedrale Notre-Dame ruft in Erinnerung, wie wichtig Kirche ist. „Solche Orte sind nicht verichtbar“, schreibt unser Autor. Foto: dpa/Christophe Petit Tesson

Mönchengladbach Karfreitag und Ostern tragen die Kraft der Hoffnung in sich, schreibt unser Autor. Auch Paris sucht nach dem Feuer in Notre-Dame Kraft für den Wiederaufbau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Dedring

Karfreitag hat es in sich. Dass es sich lohnt, bis heute dem Tod Jesu nachzuspüren, ist keine Selbstverständlichkeit. Schon damals hielten die römischen Besatzer Jesus für einen Ruhestörer, der nichts Besseres verdient habe als das Kreuz. Nur dem Hauptmann dämmert dahinter eine andere Dimension: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.“ Dass aber Gott und Tod zusammenzudenken sind, das ist bis heute eine Provokation. Dem Koran war der Tod Jesu trotz aller Hochschätzung für ihn als Prophet so suspekt, dass er von einer Verwechslung des Gekreuzigten ausgeht. Für uns aber bewahrt der Karfreitag ein Geheimnis! Weil Gott in diesem toten Jesus gefunden werden will, gibt es nichts mehr, was uns von Gott trennen könnte. Das Leben Gottes hält dem Tod stand und entmachtet ihn so. Darum gehören Karfreitag und Ostern zusammen. Die alte Zuordnung, Karfreitag sei der evangelische und Ostern der katholische Schwerpunkt des Feierns, ist theologisch bedenklich und ökumenisch längst überholt.

Darum ist Karfreitag ein besonderer „Friday for future“! Demonstration für das Leben gegen den Tod. Die Schülerinnen und Schüler der EF (Jahrgangsstufe 10), die den ökum. Schulgottesdienst vor den Osterferien in diesem Sinne vorbereitet hatten, haben das richtige Gespür dafür entwickelt. Denn Karfreitag und Ostern tragen die Kraft der Hoffnung in sich. Die große Hoffnung auf Christus gegen den Tod und die Hoffnung, mit Gottes Hilfe nicht in den Problemen der Gegenwart stecken bleiben zu müssen. Nicht nur als Forderung, sondern als Zusage. Mit Kraft auch für eine gelingende Energiewende, für ein gemeinschaftliches Europa, für sinnvolle Stadtentwicklung.

In den Kirchen unserer Stadt wird die Kraftquelle in dieser Woche wieder gefeiert. Alle sind eingeladen, wieder aufzutanken. Auch wenn wir in einem weltanschaulich neutralen Staat und voller Pluralität leben, schlägt doch in den Kirchen mit dieser Botschaft der Hoffnung gegen allen Tod ein Herz der Stadt.

Deshalb war es nicht verwunderlich, dass auch im sonst so säkularen Frankreich so viele bei dem schlimmen Brand von Notre-Dame in Paris plötzlich wieder gemerkt haben, wie wichtig die Kirche ist für das Land, für Identität und Heimat, für die Suche nach Gott und Hoffnung. Paris sucht nach den Karfreitags-Flammen die österliche Kraft für den Wiederaufbau der Kirche. Solche Orte sind nicht verzichtbar als Bewahrer und Erneuerer des Geheimnisses der Kraft zur Hoffnung gegen alle Katastrophen – und gegen den Tod.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Feiertage zu Karfreitag und Ostern!