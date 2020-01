Karneval in Mönchengladbach : Ein Dinner zum Jubiläum von Schwarz-Gold Rheydt

Ein besonderes Dinner nicht zum 90., sondern zum 121. Geburtstag. Die KG Schwarz-Gold spielte das „Dinner for One“ in ihrer eigenen Version. Es bediente Butler Jupp. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Elf mal elf Jahre jung ist die Rheydter Karnevalsgesellschaft geworden. Das feierten die Narren und ihre Gäste im Haus „Erholung“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franz Josef Ungerechts

„Jecker geht’s ja kaum“, das stellte auch Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners bei seiner Gratulation zum närrischen Jubiläum der Karnevalsgesellschaft Schwarz-Gold Rheydt fest. 121 Jahre alt ist Schwarz-Gold Rheydt geworden. Das Stadtoberhaupt freute sich darüber, mit der Rheydter Gesellschaft im Gladbacher Haus „Erholung“ feiern zu können: „Gesamtstädtischer geht es nicht“, so seine Bemerkung zu „einem lebendigen und familiären Verein“.

Die Theateraufführung Vor der Gratulation hatten der Oberbürgermeister und die Geburtstagsgäste im vollbesetzten Saal der Erholung eine grandiose „Theateraufführung“ gesehen, bei der die KG an ihre eigene Geschichte erinnerte.

Info Es begann 1866 mit einem Gesellenverein „Mer blieve wie mer wore“ heißt das Motto im Jubiläumsjahr der KG Schwarz-Gold Rheydt. Gegründet wurde die Gesellschaft 1899. Die Geschichte begann jedoch bereits 1866 mit dem katholischen Gesellenverein. Eine weitere Namensänderung wurde 1950 erforderlich, durch eine Beanstandung der Kolpingfamilie.

Anleihen dazu wurden beim jährlichen Fernsehdauerbrenner „Dinner for one“ genommen. Nur hießen die Darsteller am Sonntag nicht Miss Sophie, Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider, Sir Toby und Butler James, sondern es nahmen nach über hundert Jahren – altersgerecht von den Maskenbildnern hergerichtet – der Präsident, der Hoppediz, das Mariechen und der Profos am gedeckten Ehrentisch auf der Bühne Platz. Bedient wurden die Altvorderen von Butler Jupp. Es gab Deftiges aus der Küche: Ätzezupp, Flönz, Sauerbraten, Wackelpudding und kaltes Bolten Alt vom Nordpol. Unterbrochen wurden das Festmahl zwischendurch durch die Auftritte der vereinseigenen Kindergarde, mit der dreijährigen Lara als jüngstem Tanzmariechen, der Showtanzgruppe und vom karnevalistischen Pfiffikus.

Munteres Programm für die Geburtstagsgäste im Haus „Erholung“. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Eigene Talente Das gesamte Programm zum Jubiläumsempfang wurde von eigenen Kräften gestellt und in mehreren Proben liebevoll gestaltet. So war es nicht verwunderlich, dass Präsident Thomas Schmitz auch ein wenig nervös war, bevor es los ging. Aber das konnte man ihm 24 Stunden vorher schon anmerken. Das karnevalistische Allroundtalent glänzte in seinen Rollen als Moderator, Tänzer und Schauspieler.



Die Historie Mit der Gründung des katholischen Gesellenvereins im Jahr 1866 beginnt die Entstehung der Karnevalsgesellschaft. Innerhalb dieses katholischen Gesellenvereins bildete sich eine Laienspielschar, die mit Theaterstücken und Büttenreden die ersten karnevalistischen Gehversuche unternahm. 1898 fand die erste große Veranstaltung unter dem Motto „Allen Wohl und niemand Weh“ statt, und es wurde ein Theaterstück von Millowitsch (Vater von Willy Millowitsch) mit dem Titel „Drei Tage Kölner Leben“ aufgeführt.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Tradition unter neuem Namen fortgesetzt. Man nannte sich „Große Karnevalsgesellschaft der Kolpingfamilie Rheydt“. 1950 wurde eine erneute Namensänderung erforderlich, da das Generalsekretariat der Kolpingfamilie eine Verbindung der Begriffe Karnevalsgesellschaft und Kolpingfamilie beanstandete. Die Karnevalsaktivitäten wurden unter dem heutigen Namen fortgesetzt. Man nannte sich fortan „Karnevalsgesellschaft Schwarz-Gold Rheydt von 1899 e.V.“.

Heute besteht die Gesellschaft aus einem gesunden Gemisch von Freunden und Familien und hat mit ihrem Präsidenten und 1. Vorsitzenden Thomas Schmitz, Geschäftsführer Thomas Gerresheim und Schatzmeister Helmut Wingerath einen beständigen Vorstand. Dazu kommen als Gruppen die Große Tanzgarde, die Kinder Tanzgarde und die Hellebardengruppe hinzu.



Heimspiel für Prinzessin Theresa Stolz ist man bei Schwarz Gold Rheydt, in diesem Jahr mit Theresa Katharina Schlebach die gesamtstädtische Kinderprinzessin stellen zu können, die gemeinsam mit ihren Prinzen Louis, dem großen Prinzenpaar Axel und Niersius Thorsten und dem MKV-Vorstand die Jubiläumsfeier besuchte.