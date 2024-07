Trotz Abwärtstrend Geburtenrate in Mönchengladbach überdurchschnittlich hoch

In der Stadt lag die Geburtenrate 2023 durchschnittlich bei 1,47 Kindern pro Frau. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes IT NRW hervor. Damit liegt Mönchengladbach über dem landesweit ermittelten Schnitt von 1,39 und auch anderen Städten und Kreisen in der Region wie Düsseldorf (1,1 Kinder) und dem Rhein-Kreis Neuss (1,42 Kinder). Zum Vergleich: Spitzenreiter in NRW war 2023 Gelsenkirchen (1,74), den geringsten Wert bei der durchschnittlichen Kinderzahl je Frau erreichte wiederum Münster (1,02).