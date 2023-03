Verkehr in Mönchengladbach Gebühren und Parkregeln für E-Scooter sollen kommen

Mönchengladbach · Ein Konzept soll Verleih und Nutzung von E-Scootern in Mönchengladbach regulieren. Die Stadt ist beauftragt, das Konzept jetzt zu erarbeiten. Werden die kleinen, aber sperrigen Flitzer jetzt so teuer wie in Köln?

15.03.2023, 05:10 Uhr

Achtlos „entsorgte“ E-Scooter wie hier in einem der Parklets an der Hindenburgstraße soll es bald nicht mehr geben. (Archivfoto) Foto: Andreas Gruhn

Wild geparkte Elektroroller (auch Kostenpflichtiger Inhalt E-Scooter genannt), die die Gehwege zustellen, sollen in Mönchengladbach bald der Vergangenheit angehören. Zwar können Bürger das jetzt schon melden. Die Stadt soll ein Gesamtkonzept zu Entwicklung und Platzbedarfen alternativer Mobilitätskonzepte erarbeiten und vorlegen, heißt es in einem Antrag der Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP, den der Mobilitätsausschuss einstimmig beschlossen hat.