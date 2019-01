Mönchengladbach : Was 2019 teurer wird – und was nicht

Auf dem Gebührenbescheid für Abwasser wird für den Bürger 2019 ein höherer Betrag stehen als im abgelaufenen Jahr. Die Grundbesitzabgaben bleiben unverändert. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Mönchengladbach Darauf müssen sich Bürger einstellen bei den Kosten für Müll, Abwasser, Energie, Steuern, Straßenreinigung und mehr.

Müllgebühren Es gibt kaum ein Thema, über das im abgelaufenen Jahr so viel diskutiert wurde, wie die neue große Rolltonne und die damit verbundenen Gebühren. 2019 zahlt jeder Haushalt beziehungsweise Gewerbebetrieb einen Grundpreis in Höhe von 56,41 Euro für die Abfallentsorgung. Hinzu kommt ein Leistungspreis, der sich nach der Größe des Haushaltes (und damit nach dem zugrunde gelegten Mindestvolumen von 15 Litern pro Person und Woche bei Nutzung einer Biotonne oder 20 Litern ohne Biotonne) berechnet. Das System ist sehr komplex. Tendenz: Je kleiner die Ringtonne bisher war und je größer der Haushalt, dann wird es eher teurer als bisher, was insbesondere Familien spüren. Der Umkehrschluss bedeutet: War die Tonne eigentlich zu groß (wie bei Singlehaushalten mit 25-Liter-Tonnen) wird es günstiger. Auf der Webseite www.mags.de hat der Entsorger einen Gebührenrechner eingestellt.

Abwassergebühren Die Kanalbenutzung für Abwasser wird 2019 teurer, allerdings nur für den „normalen“ Bürger, für größere Unternehmen sinken die Beiträge (weil diese oft Mitglied im Niersverband sind). Nicht-Mitglieder (und das sind meistens Bürger) zahlen künftig 3,46 Euro pro Kubikmeter Frischwasser, das sind vier Cent mehr als 2018 (plus 1,3 Prozent). Niersverbandsmitglieder zahlen 2,24 Euro pro Kubikmeter Frischwasser, das sind zehn Cent weniger als 2018. Für Regenwasser zahlen Nicht-Verbandsmitglieder künftig 1,85 Euro je angefangenem Quadratmeter bebauter und befestigter Grundstücksfläche, vier Cent mehr als bisher. Niersverbandsmitglieder werden für Regenwasser mit 1,52 Euro (ein Cent weniger) zur Kasse gebeten.

Energiekosten Darüber entscheidet jeder Verbraucher natürlich selbst: Die Bereitschaft den Anbieter zu wechseln und damit Geld zu sparen, ist jedenfalls so groß wie nie. Wer beim Grundversorger NEW einen der normalen Tarife (Grundtarife) für Strom und Gas gebucht hat, braucht sich nicht auf eine Änderung einzurichten. NEW-Sprecherin Christina Achtnich teilte mit: „Die Preise der Grundversorgung bei der NEW werden zum 1. Januar 2019 nicht angepasst – und dies, obwohl die (vorläufigen) Strom- und Gasnetzentgelte der NEW Netz zum 1. Januar 2019 ansteigen, und zwar um rund 4,6 Prozent sowohl bei Strom als auch Gas.“ Bleibt es dabei, ist die NEW tatsächlich einer von bundesweit nur wenigen Grundversorgern, die die Preise nicht anheben - womit aber nicht gesagt ist, dass das nicht im Laufe des Jahres noch kommen kann.



Steuern Die Sätze der Gemeindesteuern werden 2019 und 2020 nicht steigen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) bleibt bei 240 Prozent, für die Grundsteuer B (Grundstücke) bei 620 Prozent) und für die Gewerbesteuer bei 490 Prozent. Für Grundstückseigentümer und Immobilienbesitzer wird es trotzdem ein spannendes Jahr: Denn 2019 entscheidet sich, wie bundesweit künftig die Steeurhöhe berechnet werden soll. Dies passiert bisher auf veralteten Werten, das Bundesverfassungsgericht hat eine Reform angeordnet, die bis Ende 2019 beschlossen und fünf Jahre später umgesetzt sein muss.

Straßenreinigung Grundstückseigentümer müssen im kommenden Jahr etwas mehr bezahlen dafür, dass die Mags die Straße kehrt und im Winter von Schnee und Eis befreit. Die Straßenreinigung kostet je Reinigungsmeter im Jahr künftig 7,60 Euro statt wie bisher 7,42 Euro. Das ist eine Anhebung um 2,4 Prozent. Die Winterwartung kostet je Frontmeter künftig 0,73 Euro (Winterklasse 1), das sind vier Cent mehr als bisher. In Winterklasse 2 werden 0,24 Euro Gebühr pro Frontmeter berechnet (zwei Cent mehr als in diesem Jahr. Grund ist, dass die auf die Bürger umzulegenden Kosten um 0,8 Prozent auf 7,7 Millionen Euro steigen.