Mönchengladbach: Gebäude des JHQ sollen Renaturierung weichen

Mönchengladbach Das frühere Joint Headquarter der britischen Armee in Mönchengladbach soll nicht länger größtenteils ungenutzt verfallen. Der Bauausschuss machte sich bei einer Exkursion ein Bild von den Plänen für das Gelände.

Es ist eine besondere Szenerie: Ein Hain aus kleinen Birken zwischen verlassenen Baracken, Fingerhut-Felder auf Bürgersteigen, wuchernde Rosen in Vorgärten der früheren Wohnhäuser, ein Reh spitzt aus dem hohen Gras auf dem Fußballplatz, und überall stehen wuchtige Rhododendron-Büsche in voller Blüte.

Die Natur erobert sich ein 471 Hektar großes Areal im Nordwesten Mönchengladbachs zurück. Viereinhalb Jahre ist es her, dass die britischen Streitkräfte das Joint Headquarter (JHQ) samt Militärhospital verlassen haben. Es hat ambitionierte Pläne gegeben, unter dem Namen "Seasons" sollte eine Sport-Fun-Arena mit Einkaufszentrum, Hotels, Wohnen und Business-Park entstehen. Ein Open-Air-Festival war eine Idee. All das ist vom Tisch.

JHQ stand lange jedem offen

Das weckte bei vielen Erinnerungen an die Zeit, als das Hauptquartier in großen Teilen jedem offenstand. Man konnte durchfahren, an Festen teilnehmen, in den Geschäften einkaufen. Erst nach einem Terroranschlag Ende der 1990er Jahre wurden die Sicherheitsvorkehrungen massiv erhöht und das Areal nicht-öffentlich.