Ostertage in Mönchengladbach : Geänderte Müllabfuhrtermine wegen der Ostertage

Mönchengladbach An Karfreitag und Ostermontag kommt keine Müllabfuhr. Diese Termine werden nachgeholt. Wir geben eine Übersicht über die geänderten Termine.

Am Samstag, 20. April, werden die Termine von Karfreitag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 2, die Biotonnen in den Bezirken 1 und 10 sowie die Papiertonnen im Bezirk 9 geleert. Gelbe Säcke werden im Bezirk 7 eingesammelt.

Am Dienstag, 23. April, werden die Termine von Ostermontag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 1, die Biotonnen in den Bezirken 3 und 6 sowie die Papiertonnen im Bezirk 8 geleert. Gelbe Säcke werden im Bezirk 10 eingesammelt.

Am Mittwoch, 24. April, werden die Termine von Dienstag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 4, die Biotonnen in den Bezirken 5 und 7 sowie die Papiertonnen im Bezirk 3 geleert. Gelbe Säcke werden im Bezirk 6 eingesammelt.

Am Donnerstag, 25. April, werden die Termine von Mittwoch nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 3, die Biotonnen in den Bezirken 2 und 8 sowie die Papiertonnen im Bezirk 1 geleert. Gelbe Säcke werden im Bezirk 4 eingesammelt.

Am Freitag, 26. April, werden die Termine von Donnerstag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 10, die Biotonnen in den Bezirken 4 und 9 sowie die Papiertonnen im Bezirk 5 geleert. Gelbe Säcke werden im Bezirk 2 eingesammelt.

Am Samstag, 27. April, werden die Termine von Freitag nachgeholt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 8, die Biotonnen in den Bezirken 1 und 10 sowie die Papiertonnen im Bezirk 7 geleert. Gelbe Säcke werden im Bezirk 9 eingesammelt.

Die Abfall- und Wertstoffannahmestellen haben über die Osterfeiertage wie folgt geöffnet: Heidgesberg und Luisental sind am Karsamstag geöffnet von 8 bis 14.30 Uhr und am Ostermontag geschlossen. Das Servicetelefon ist am Karsamstag, 20. April, wie gewohnt von 6 bis 22 Uhr zu erreichen. Am Karfreitag und am Ostermontag ist das Servicetelefon nicht besetzt.