Feiertage in Mönchengladbach So verschiebt sich die Müllabfuhr rund um Ostern 2024

Am Donnerstag, 28. März, findet die Abfuhr der eigentlichen Freitagstermine statt. Dann werden die Restmülltonnen im Bezirk 2, die Biotonnen im Bezirk 10 sowie die Papiertonnen im Bezirk 9 geleert. Die Abfuhr der Gelben Tonnen erfolgt im Bezirk 7. Am Karfreitag, 29. März, sowie am Ostermontag, 1. April, erfolgt keine Abfallabfuhr.