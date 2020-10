Kostenpflichtiger Inhalt: Bismarckstraße in Mönchengladbach : Gastronomin ärgert sich über Raser und Radler

Gabriele Stopka klagt über Raser an ihrem Café. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach An ihrem Café an der Bismarckstraße nutzten Radler den Gehweg, Autofahrer rasen vorbei. Gabi Stopka will ärgert das schon lange. Nun hat sich beschlossen, etwas dagegen zu tun. Damit ist sie nicht allein.