Einfachere Kontrolle in der Vorweihnachtszeit : Gastronomen und Händler können jetzt 2G-Bändchen abholen

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz (l.) überreichte im Beisein von Handelsverbands-Geschäftsführer Jan Kaiser die 2G-Bändchen an Iris Degenhardt. Foto: IHK

Mönchengladbach Darauf haben Händler und Kunden lange gewartet: Insgesamt stehen 22.000 Bändchen zur Verfügung, die den Einkauf in der Innenstadt unkomplizierter machen werden.

(desa) Besser spät als nie: Einzelhändler in der Gladbacher und Rheydter Innenstadt können geimpfte und genese Kunden ab sofort mit einem Bändchen versehen und müssen sie dann nicht mehrmals kontrollieren. Insgesamt stellen IHK und Handelsverband 22.000 Bändchen zur Verfügung.

Der Prozess ist einfach: Kunden, die in einem der teilnehmenden Geschäfte ihren 2G-Status bei der Einlasskontrolle nachgewiesen haben, bekommen ein blaues Bändchen mit dem Schriftzug #heimatshoppen. Die Bändchen werden mit dem jeweiligen Datum versehen. Die Kunden können an diesem Tag auch alle anderen Geschäfte, Restaurants, Cafés und Weihnachtsmarktstände besuchen, an denen die 2G-Regelung gilt.

Einzelhändler und Gastronomen, die den Service in Anspruch nehmen möchten, können die Bändchen bei der IHK an der Bismarckstraße 109 und beim Handelsverband Rheinland, Mühlenstraße 129, abholen.

Auch einige Mönchengladbacher Händler haben sich bereit erklärt, die Bändchen auszugeben: Dazu gehören unter anderem die Buchhandlung Degenhardt an der Friedrichstraße 14 und das Geschäft Etepetete an der Hauptstraße 37 in Rheydt. Weil Buchhändler und Lebensmittelgeschäfte von der 2G-Regelung ausgenommen sind, müssen sie ihre Kunden nicht kontrollieren.„Wir wissen aber, dass die Kontrollen für viele Händler eine große Herausforderung sind, die mit dem Bändchen-System abgeschwächt werden kann“, sagt Iris Degenhardt. „Deshalb unterstützen wir dieses System sehr gerne und stellen uns als Ausgabestelle für Händler und Gastronomen zur Verfügung.“

Auch für Stefanie Grosse, Inhaberin von Etepetete, ist es selbstverständlich, die Branchenkollegen zu unterstützen. Außerdem stehen Bändchen in der Fashion Box an der Hindenburgstraße 12 und der Lingerie Lehnen an der Stephanstraße 12 sowie in Rheydt im Textilhaus Beeten an der Hauptstraße 33 und im Sanitätshaus Hündchen an der Markstraße 33 zur Abholung bereit.

Im Vorfeld war die Unzufriedenheit bei vielen Händlern groß. Viele beklagten die scharfen Kontrollen als Kundenbremse in der für sie so wichtigen Vorweihnachtszeit. Der mäßige Andrang bestätige das: „Das Geschäft war bei vielen Gladbacher Händlern sehr durchwachsen. Vor allem bei Textilhändlern ist die Unzufriedenheit und der Unmut über die neuen Restriktionen groß“, sagte Jan Kaiser, Geschäftsführer des Handelsverbands in Mönchengladbach am Sonntag. Auch eine Kundin regte sich auf: „In dieser Stadt dauert einfach jede Umsetzung viel zu lange“, sagte die 59-jährige Brigitta Peters, die es leid war, jedes Mal ihr Handy herauszuholen.